Cemil Tugay, İzmir’i kurtaracak 3 proje için söz verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kendi kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu tünelinde ışık göründü. Kenti büyük ölçüde rahatlatacak projenin bu önemli eşiğinin aşıldığı gün Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu.

KÖRFEZ VE TRAFİK SORUNU

İstihbarat Sorumlumuz Şenol Kantürk ile uçakta konuşan Başkan Tugay, Buca Metrosu'nun 2 yıla kadar biteceğini müjdeledi. Kendisi için en önemli üç projeyi açıklayan Başkan Tugay, Buca Metrosu, Onat Tüneli ve Körfez'in temizlenmesi için büyük önem taşıyan arıtma tesislerini bitirmek olduğunu dile getirdi ve tamamlanması için tüm gücünü kullanacağını söyledi.

Nisan 2025'te tamamlanacak çalışmalarla Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin günlük kapasitesi yüzde 36 artacak.

Bütün masrafları bu projelere kaynak aktarmak amacıyla kıstığını belirten Tugay, "Başkanlık koltuğuna mal olsa bile Körfez temizlenecek, İzmir trafiği rahatlayacak" dedi.

Konak ve Bornova arasındaki ulaşım süresini kısaltacak olan Buca Onat Tüneli'nde kazıların yüzde 80'i bitti

Başkan Cemil Tugay göreve başladığında tünel kazıları yüzde 2 seviyesinde olan, hızlı çalışmalarla yüzde 35 seviyesine ulaşan Buca Metrosu'nda tarihi bir gün yaşandı. Hem General Asım Gündüz hem de Buca Koop istasyonlarında dört tünel açma makinesinin (TBM) çalıştığı Buca Metrosu'nda önemli bir aşama daha kaydedildi. Buca Koop İstasyonu'ndan 15 Nisan'da kazmaya başlayan ilk TBM ile 13 Mayıs'ta kazmaya başlayan ikinci TBM, ilerlemelerini tamamlayarak Buca Koop ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe istasyonunu birbirine bağladı. Tugay, bürokratları ve şantiye personeliyle tarihi ana tanıklık etti.

Buca Metrosu'nda Buca Koop ve Tınaztepe istasyonları, Başkan Tugay'ın katıldığı törenle birbirine bağlandı.

'SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Başkan Tugay, "Buca Koop'tan kazmaya başlayan iki TBM gün yüzüne çıktı, istasyona ulaştı. Buradan da Hasanağa İstasyonu'na gidecek. Çalışmalar hızla ilerliyor. Şu an için her şey yolunda. Buca Metrosu'nun bir an önce hayata geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar tünel açma işleminin bitirilmesini hedefliyoruz. Sonra en hızlı şekilde hatlar döşenecek ve istasyonlar yapılacak" dedi.

Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Buca'nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Buca Metrosu'nun, vagon alımlarıyla birlikte 765 milyon Euro'ya tamamlanacağı öngörülüyor. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor.