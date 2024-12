540 gram doğan mucize bebek yaşama tutundu

'HİÇ UMUDUMU KAYBETMEDİM'

Doğumdan sonra 12 saat yoğun bakımda kaldığını ve bebeğine hiç dokunamadığını ifade eden Eşier, "Efe, 540 gram doğdu. Doğunca onu hiç kucağıma alamamıştım. Annem fotoğrafını çekmişti. Orada gördüm. Bu duruma çok üzüldüm ama hiç umudumu kaybetmedim. Bebeğimle ilgili hep umutluydum. Güzel düşünmeye çalıştım. Hep sabrettim. İlk bebek olsaydı belki biraz daha etkilenebilirdim. Ama ikinci bebek olunca daha sakindim" dedi.

Oğlu Efe'yi haftada bir görmeye geldiğini anlatan Hanım Demir Eşier, "130 gündür buradayız. Haftada bir sütlerimi sağıp Uşak'tan getirdim. Her hafta geldiğimde kapıda beklerken kalbim hızlı çarpıyordu. Onu gördükten sonra gözyaşı ve mutluluk içinde bir mucize hissettim. Hayata karşı bütün kötü düşüncelerim onu gördükten sonra değişiyordu. Her gördüğümde daha farklıydı, çok zordu. Evdeydim ama bebeğim yanımda değildi, onu kucağıma alamıyordum. Sağlığıyla ilgili bilgi alsam da ne olacağını bilmediğimden korkuyordum. Genelde bir şey okumamaya çalıştım. Hep güzel haberler okudum. Buraya güveniyordum. Benim oğlumu sağlıklı şekilde teslim ettiler. Hemşireler ve doktorlar onunla çok güzel ilgilenmiş. Şu an sağlıklıyız evimize gitmek için gün sayıyoruz."