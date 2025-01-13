  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Çini ustası, eserleriyle tarihe not düşüyor

Çini ustası, eserleriyle tarihe not düşüyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Çini ustası, eserleriyle tarihe not düşüyor
SOMUT Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip çini ustası Ebru Camkıran (46), İzmir'in simgelerini, mezar taşlarını ve yaşadığı olayları eserlerinde işleyerek tarihe not düşüyor. Camkıran, "Yakın zamanda Yamanlar yangını oldu. Ertesi gün kağıda bile çizmeden bir tabağı elime aldım ve yangını doğaçlama tasvi ettim. Tarihe kaynaklık edecek bir çalışma. Çini çalışmalarına sadece tabak, vazo ya da duvar panosu olarak bakmamak gerekiyor. Dönemin kültürel, sosyal, ekonomik olaylarını ifade ediyor" dedi. İzmir Kemeraltı'nda bulunan atölyesinde çalışmalarını sürdüren Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip çini ustası Ebru Camkıran, 28 yılını verdiği mesleğini sürdürüyor. Kendine has tarzını çinilere yansıtan Camkıran, İzmir'in simgelerini, mezar taşlarını ve yaşadığı olayları eserlerinde işleyerek tarihe not düşüyor. Camkıran, resim ve seramiğe olan ilgisini çini sanatında birleştirdiğini dile getirdi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA