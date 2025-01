Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Yaşar Doğu spor salonunda düzenlenen kongrede, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Erdoğan, "Terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlendik. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında ��çüncü bir yol yok" ifadelerini kullandı.

'POLEMİĞE VAKİT HARCAMAYIN'

Erdoğan salonu dolduran AK Partililere seslenerek, "Başkaları ne yaparsa yapsın. Bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim rehavete kapılmak gibi bir hakkımız yok. Bizim polemikle geçirecek tek bir vaktimiz yok. Muhalefetin iş bilmezliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ideal ve hedef farkı var. AK sevda için yollarda mıyız? Biz millete hizmet ettikçe büyüyen güçlenen bir partiyiz. Biz Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu gibi biz aşkla koşacağız. Her gün yeni bir insana ulaşacak, şehrimiz için yeni bir iş ortaya koyacağız. Hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız. Bütün yol ve dava arkadaşlarımızdan mücadele azimlerini en üst seviyede tutmalarını özellikle bekliyorum" şeklinde konuştu.

'İFTİRALARA KULAK ASMAYIN'

Meyve veren ağacı taşlayanın çok olacağını vurgulayan Erdoğan, "Birileri bizi yolumuzdan alıkoymak için gayret edebilir. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için çamur atabilir, bize tuzak kurabilir. Bunlara asla prim vermeyeceğiz. Aramızdaki uyumu bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız. Muhalefetin iftiralarına asla aldırmayacağız. Biz bu ülkenin geleceğiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz. Samsun'un hafızası Türkiye'nin hafızasıdır" dedi. Samsun'a 46 adet sağlık tesisi yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "5 sağlık tesisimizin inşasına devam ediyoruz. Muhalefet sadece yapılan işi engellemenin peşinde oluyor. Samsun'un yıllardır beklediği hızlı demiryolu projesine saldırıyorlar" şeklinde konuştu.

'HİZMET YAPMAMIZI İSTEMEZLER'

Muhalefetin günlerdir bu projeyi karaladığını dile getiren Erdoğan, "Kendileri hizmet etmediği gibi bizim de hizmet götürmemizi istemiyorlar. CHP zihniyeti yolun medeniyet olduğunu kavrayamadı. 'İstemezük' dışında bir şey bilmiyorlar. Bir de utanmadan hükümeti yolsuzlukla suçluyorlar. Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsanız kendinizi fazla yormayın; konser faturalarına bakın, balya balya paralara bakın" dedi.

BÜYÜK KONGRE HEYECANI

Samsun'un her zaman güven ve istikrardan yana olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Samsun, her zaman iradesini huzur ve emniyetten yana kullandı. Samsun her zaman hizmet siyaseti, eser siyaseti dedi. 31 Mart'ta da işi yine ehline verdiniz. Bize güvendiniz, inandınız, itimat ettiniz. İnşallah, biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak emanetinize gözümüz gibi bakacak Samsun'u her alanda büyütmek için aşkla çalışacağız. Allah'ın izniyle şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayacak, coşku ve heyecan içinde yenilenerek, tazelenerek aşkımızı, sevdamızı çoğaltarak çok daha azimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Büyük kongremiz milletin sandıkta verdiği mesajların ışığında partimizin ve hareketimizin çeyrek asırlık hikayesinde yeni bir milat olacaktır" dedi.

'BORÇ BATAĞININ ZİRVESİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR VAR'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yaptığı konuşmada ise, "CHP'nin sıfırdan başlayıp bitirdiği proje yok. SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. Zaten SGK'yı batırmak bir CHP klasiğidir. Bunların başında da İzmir Büyükşehir Belediyesi geliyor" dedi.