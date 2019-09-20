KOÇ:

Kişisel enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.

BOĞA:

Bugün, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz. Yaşamınızı gereksiz ayrıntılardan kurtarmaya özen gösterin.

İKİZLER:

Ay burcunuzda ilerliyor. Karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz.. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, öfkeler ve iddialar konusunda denetimli gitmelisiniz. Sağlığınız konusunda bedeninizi zorlayacak hareketlerden sakınmalısınız.

YENGEÇ:

Güçlü mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, hiç kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili ilginç gelişmelerin olduğu bir gündesiniz. Yeni şartlar lehinize gelişmesi, sizi de şaşırtacak. Bugün, kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalı, ikili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamalısınız.

ASLAN:

Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız. Kafanızda her zaman, uğraştığınız işin dışında, henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var.

BAŞAK:

Ailenizin rahatlığı için yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sevdikleriniz söz konusu olduğu zaman, tüm zamanınızı onlara harcayabiliyorsunuz. Bugün evinizle ilgili değişimler söz konusu olacak. Yalnız yaşayanlar aile ortamını özleyerek, dostlarıyla iletişim kurma yoluna gideceklerdir. Ruh sağlığınızı destekleyici davranışlar içinde olacaksınız.

TERAZİ:

Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Merkür ve Venüs'ten , olumlu etkiler alıyor ve girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar içinde bulunmayı arzuluyorsunuz.. Ayaklarınızla ilgili yaşadığınız problemler canınızı sıkabilir.

AKREP:

Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi daha da ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.. Çalışma hayatınızda ayrıntıcı davranarak, en önemli olayları kaçırabilirsiniz. Bazen gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.

YAY:

Çevrenizde her konuda sizi destekleyecek. kişilerin olması, motivasyon gücünüzü. arttırıyor. Maddi konuların gündem kazanmasıyla, hırslarınızı para kazanmaya yönlendireceksiniz. İş disiplininizin mükemmel oluşu, iş çevrenizden de takdir görmenize neden oluyor. Bugün, inatçı yönlerinizle dikkat çekecek ve başarıya bir adım daha yaklaşacaksınız.

OĞLAK:

Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Bugün yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz. Siz, ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz. İyi bir dinlenmeye ihtiyacınız var.

KOVA:

Çalışma yaşantınızda büyük bir hızlanma mevcut. Siz, başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz. Bugün değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve farklı konularda da, yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz. Organizasyonlar yapmak yapınıza oldukça uygun ve güçlü kişilerle yapacağınız işbirlikleri önem kazanıyor.

BALIK:

Bugün, çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri oldukça yüksek. Birlikte çalıştığınız kişilerin düşüncelerini kolayca algılıyor ve önleminizi alabiliyorsunuz. Güven duygunuzun gelişmesini sağlamalısınız.