KOÇ:

Ailenizle ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak ve aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir. Bugün, bir çok ayrıntı üzerinde yoğunlaşma fırsatı yakalayacak ve kendinize destek verecek şartlarınızı oluşturacaksınız.

BOĞA:

Ay bugün burcunuzda ilerliyor. Düşüncelerinizin sizi olumlu yönlendireceğinden emin olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni bir dönem başlamak üzere ve sevdiğiniz işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Üst düzeyde çalışmalar yapmak sizi duygusal ve maddesel anlamda tatmin ediyor.

İKİZLER:

Kişileri yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız. Yönetici gezegeniniz Merkür, Terazi burcunda ilerliyor. Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararlar size yanıltabilir.. Bugün, ortak dostlarınızla bir araya gelecek ve özel sorunlarınızı tartışacaksınız.

YENGEÇ:

Maddi konularda geçici heveslerle yaşamak istemiyorsunuz. İş konusunda güvendiğiniz bir kişiyle çalışmak içinizi rahat ettirecektir. Kazançlarınızda daha fazla artış sağlamak için, yeni yapılanmalar içinde olabilir ve olanak sınırlarınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Enerjiniz düştüğü zaman, iş veriminiz azalıyor.

ASLAN.

Uzak yolların hayaliniz kurmakla bir şey elde edemezsiniz. Planlı programlı hareket etmekle çok şey kazanacaksınız. Başkalarının düşüncelerini benimsemek zorunda kaldığınız zaman, yaptığınız işten tatmin olamıyorsunuz. Bugün, olayları daha net görmek için gerekli zamanı kendinize tanımalı ve yaşamınızı yeniden sınamalısınız.

BAŞAK:

Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı istekleri kafanızı karıştıracak. Onlarla enerjinizi birleştirmeyi düşünmeli ve çevrenize de şans vermelisiniz. Keskin mantığınız, mesafeleri kısa sürede almanızı sağlayacak.

TERAZİ:

Merkür burcunuzda ilerliyor. Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacak, beraberce yaptığınız grup çalışmalarınızdan kazançlı çıkacaksınız. Onların bazı zaman duygusal tepkilerine karşı, sizde bir tavır geliştirmeniz mümkün. Fakat sonuçtan memnun kalacaksınız.

AKREP:

Ay'ın bulunduğu konum, rutin iş gününüzün dışına çıkmanıza neden oluyor. Değişik ve orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz.. Aktivitelerinize, duygusallıklarınız başka bir anlam kazandırıyor. Düşüncelerinizi doğru yönlendireceğiniz bir gün.

YAY:

Merkür kombinasyon burcunuz Terazi'de ilerliyor. Sosyal yaşantınıza ağırlık vereceğiniz bir gün. Bulunacağınız ortamlarda neşeli ve ilginç saatler geçirmeniz mümkün. Olaylara çabuk motive sağlayarak bulunduğunuz ortama hakim olabilmeniz, farklı bir avantaj teşkil ediyor. Geceleri güçlü bir uykuya ihtiyacınız var.

OĞLAK:

Ay bilinçaltınızı daha da yoğunlaşmasına neden oluyor. Bugün Ay'ın konumu, duygusal takıntılarınızı ön plana çıkararak kendinizi tanıma fırsatı verecektir. Yaşam kalitenizi yüksek tutmak için göstereceğiniz çaba, sizi her anlamda tatmin edecektir. Sıkılmanız için hiç bir neden yok. Bilinçaltı rüyalarınız yoğunlaşabilir.

KOVA:

Ay'ın bulunduğu konum, yakın ilişkilerinizi etkiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olmanız sizi olumlu kılacak, yolculuklar söz konusu.

BALIK:

Maddi konularla ilgili düşünceleriniz, bir çok aktivitenin önüne geçebilir. Bugün, değişik arayışlar içindesiniz. Çeşitli kaynakları araştırarak size en uygun olan konuyu bulmaya çalışıyorsunuz. İdealleriniz konusunda inatçı davranmanız, sizi olumlu etkileyecektir. Sizi aşan konularda çekimser davranarak, biraz daha beklemeyi tercih etmelisiniz.