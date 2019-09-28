KOÇ:

Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok işler başaracaksınız. Bazen kibirli davranışlar sergileyebilir ve çevrenizin tepkilerini üzerinize çekebilirsiniz. İnsanları idare etme konusunda becerinizi göstermek zorundasınız. Duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz.

BOĞA:

Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu; şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve bir çok dostluk kuracaksınız.

İKİZLER:

Bireysel romantizim yerine, arkadaşlarınızla birlikte olmayı tercih edeceksiniz. Bazılarınız için kısa süreli aşklar da söz konusu olabilir. Bu flörtleri gözünüzde büyütmemeli ve olayları kendi akışına bırakmalısınız. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz halde, bu dönemde bu iki kavram kafanızda karmaşa rüzgarları estirecek.

YENGEÇ:

Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir gün. Duygusal çelişkiler yaşadığınız zaman sinir sisteminiz zarar görüyor.

ASLAN:

Yolunda gitmeyen sosyal ilişkileriniz yön değiştirecek. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanırken, ilişkinizi ve kendinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Çevrenize yardım etme isteği içindesiniz. Güçlü sezgilerinizi ön plana çıkarmalı, çalışmalarınıza destekleyici davranışlarınızı belirlemeli ve olayları dengelemelisiniz.

BAŞAK:

Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı aktivite ve enerjiyle bir çok kombinasyon çalışma içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz. Hissettiğiniz gibi yaşamak istemeniz en doğal hakkınız ve bu konuda kendinize baskı yapmamalısınız.

TERAZİ:

Gücünüzün farkında olmanıza rağmen, hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor. Mantıklı davranışlarınızın size kazandıracağı statü sayesinde istediğiniz platformu yakalayabileceksiniz.

AKREP:

Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz. Bugün Ay'ın konumu, detaylı düşünceler içinde olacağınızı gösteriyor.. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri oldukça yüksek.

YAY:

Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz.Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli.

OĞLAK:

Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konuların başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. Bugün, partnerinizle birlikte vereceğiniz kararlar önemli olacak. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda gösterdiğiniz olumlu çaba sonuç veriyor. Üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

KOVA:

Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Kalbi dolu olanlar için farklı konumlar da, söz konusu olacak Özellikle evliliklerde yaşanacak sorunlar ve eşlerin birbirini kıskanmaları gibi olaylar gündeme gelecektir.

BALIK:

Harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Siz para harcamayı çok seviyorsunuz. Özellikle zevklerinizden taviz vermek istemiyor ve tüm bunları daha fazla yaşamak istiyorsanız, çalışma statünüzü daha yükseklere taşımanız gerekecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. siz özgürlüğünüzü seviyor yalnız kaldığınız zaman daha istikrarlı kararlar veriyorsunuz.