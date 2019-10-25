KOÇ:

Odaklaşacağınız konularda başarılı bir çalışma içine girecek, pratik bir şekilde ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız. Yollardan beklediğiniz haberlerin gündem kazanması sonucunda ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İş konularına yoğun bir şekilde odaklaşacaksınız. Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen, dikkatinizi kariyerinize vereceksiniz.

BOĞA:

Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Bu dönem, duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin.

İKİZLER:

Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen bir kişilik haline getirecek. Birine ilgi duyuyorsanız, duygularınızı gizleyeceksiniz. Duygularınızı abartabilir ve karşınızdaki kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.

YENGEÇ:

Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz. Yine bu dönem, başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacaktır. İleride birçok gelişmenin başlangıcı bu günlerdeki ilişkilerinize bağlı gelişecektir. Bazılarınız aile sorumluluğunu yüklenirken, büyüklerinize daha fazla ilgi göstereceksiniz.

ASLAN:

Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Maddi konularda size yarar sağlayacak çalışmalar yapacaksınız. Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız. Elinizden geldiğince bulunduğunuz ortamlara adapte olmalısınız.

BAŞAK:

Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Ani ve atak davranışlar size uymayan bir ilişkinin, içine sürükleyebilir. Yüksek enerjinizin verdiği yanlış beraberlikleri daha sonra düzeltemeyebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.

TERAZİ:

İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız. Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Bazılarınız gizli kıskançlıklara hedef olacaklar. Zorlu rakipler yüzünden günlük yaşamlarında problemler çıkabilir.

AKREP:

Bugünlerde gideceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız. Yıllardır unuttuğunuz bazı olayların yeniden gündeme gelmesi, belki de, çözümlenmesi gereken olaylara yeniden ayna tutacak.

YAY:

Jüpiter sayesinde çevre ilişkileriniz renkleniyor. . Sistemli ve tutarlı duygulardan yanasınız. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacaktır. Merkür'ün geri hareket başlamak üzere. Evlilik kararlarınızı geciktirmelisiniz.

OĞLAK:

İş hayatınızda bir dengelenme söz konusu. Ne yapmak istediğinizi iyi bileceksiniz. Yaratıcı yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Bu arada ilişkisi içinde olduğunuz kişileri daha uyumlu bir şekilde idare edeceksiniz. Gelir kaynaklarınıza ilişkin olumlu değişimler olacak ve sizi güçlendirecek.

KOVA:

İş konumunuzda aktiviteler beraberinde duygusal konuları da, beraberinde getirecek. Diğer bir olasılık ise, hiç umulmadık bir şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Sürpriz bir tanışma yapacak fakat bu arkadaş çevrenizde tepkilere neden olacaktır. Girdiğiniz topluluklarda tartışmalardan uzak kalmalı, stresi üzerinize çekmemelisiniz.

BALIK:

Bireyselliğinizi ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz. Uzun süredir sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını hissetmeniz için birçok neden karşınıza çıkacaktır. İçsel sorunlarınızı kendinizle tartışacak, bu konudaki aşk ile düşüncelerinizde eleştirisel konular ön plana çıkacak. Maddi konularda radikal çözümlerle iş hayatınızın sınırlarını genişleteceksiniz.