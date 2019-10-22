KOÇ:

Bugün Ay'ın bulunduğu konum, duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı veriyor. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızın çağrılarına cevap vereceksiniz. Başarı grafiğinizle ilgili, tablonun yükselmesi söz konusu.

BOĞA:

Ailevi konularda hassas bir yapınız var. Bugün köklü düşünceleriniz yüzünden bocalayabilirsiniz. Değiştirmek istemediğiniz değer yargılarınız yüzünden, ikileme düşebilirsiniz. Üstelik siz yenilgiyi sevmediğiniz için, olaylara gelişigüzel bakamıyorsunuz. Sorunlardan kaçmayı deneseniz, rahatladığınızı göreceksiniz.

İKİZLER:

Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.. Bugün arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz. Kardeşlerinizin ve yakın dostlarınızın sizden bekledikleri destek ve istekleri olacak. Bazı olaylara kırıldığınız için yardım etmek istemeyebilirsiniz.

YENGEÇ:

İş ilişkilerinizde oldukça zekice bir performans sergiliyorsunuz. Sınırlarınızı zorladığınız zaman, bazı problemleri de, siz yüklenmek zorunda kalabiliyorsunuz. Amaçlarınızdan uzaklaşmadan bazı işlerinizi yeniden, küçük çapta restore etmek isteyeceksiniz. İletişim konusunda her türlü zıtlıklara karşı hazırlıklı olmalısınız.

ASLAN:

Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman, kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Bugün başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız. Yakın arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Önemli kişilerle bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.

BAŞAK:

Gücünüzü ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Merkür akrep burcunda ilerliyor. Bulunduğunuz ortamlarda konuya hakimiyetinizden dolayı liderlik vasıflarına çok çabuk yerleşecek ve isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız. Bugün sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.

TERAZİ:

Mars burcunuzda ilerliyor. Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz. Bugün, zaman kavramını unutturacak bir çok aktiviteler içinde olabilirsiniz Öfkelerinizin hiç kimseye yararının olmadığını, sizde biliyorsunuz.. Sakin olmayı denemelisiniz.

AKREP:

Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracaktır. İşlek zekanızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Bugün, her türlü olumlu şartlar sizden yana gelişiyor. Maddi kaynaklarınızın sizi sınırlandırması canınızı sıkacaktır.

YAY:

Yolculuklarla ilgili bazı projeler gündeme gelecektir. İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanızdır.. Kendinizi çevrenize kapatmak isteyeceksiniz. Duygusal yaşantınızda bazı eksilmeler söz konusu olabilir. Etki altında kalmak istemiyor ve hiç kimsenin fikrini almaya yanaşmıyorsunuz.

OĞLAK:

İş yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların, sizi kazandıracağı prestijleri unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmaktan çekinmemelisiniz. Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da, hatalarına sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Yatırım evinizdeki Güneş güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor.

KOVA:

Ay Aslan'da ve olumlu davranışlar içindesiniz. Partnerinizle yapacağınız ortak çalışmalar içinde, tüm insiyatifinizi karşı tarafın yönlendirmesine bırakacaksınız. Onun fikirleri sizin için ilginç gelecektir. Karlı çıkmanız için, duygusal takıntılardan uzak kalmalısınız. Yaşantınızdaki olumsuzlukların kaynağı sizi değilsiniz.

BALIK:

Sinirli yönleriniz ne kadar saklasanız da, bugün, çevrenize karşı tedbirli ve uzlaşmacı davranmak zorundasınız. Duygularınızı gizleyerek bir çok olumsuz olaylardan kendinizi koruyabilirsiniz. Özgürlük alanınızı genişletecek ve size daha iyi imkanlar sağlayacak iş fırsatları karşınıza çıkacaktır. Doğru karar vermeli ve alışkanlıklarınızı bozmamalısınız.