KOÇ:

Artık paranızı daha kontrollü harcamaya çalışmalısınız. Aslında çok müsrif değilsiniz. Fakat, partnerinizle ilgili bazen aşırıya kaçabiliyorsunuz. Yaptığınız sürprizler onu mutlu etmeye yönelik oluyor ve başarılı oluyorsunuz. Aile büyüklerinizin özel yaşamınızla ilgili tavsiyelerine kulak vermelisiniz.

BOĞA:

Uzun zamandır üzerinde olduğunuz çalışmalarınızla ilgili önemli adımlar atacak ve ciddi destekler alacaksınız. Bu destek de sizin kararlı çalışmalarınıza istinaden geliyor. Eski arkadaşlarınızla olan anılarınız bazen aklınıza geliyor ve güzel günlerinize olan özlemleriniz artıyor. Onları arayarak gönüllerini almalısınız.

İKİZLER:

Değişim ve siz. Birbirinden ayrılmayan iki ayrı kavram. Bu nedenle aile içinde yakın bazı büyükleriniz sizi, anlamakta güçlük çekiyor. Bu nedenle özellikle yaşça daha büyük olan yakınlarınız eleştirici davranıyor. Onların bu tutumlarını hoş görün ve anlayışla karşılayın. Yaptıklarınızı samimi bir şekilde anlatmaya çalışmalısın..

YENGEÇ:

Üzerine gitmekten korktuğunuz ve bu nedenle çözüm yolunda adım atamadığınız konular giderek sizi sıkıştırmaya başladı. Artık etraflıca düşünerek gerekli iletişimleri gerekli kişilerle direk olarak kurun. Bu şekilde sonuca gidebilirsiniz. Parasal konular alışageldiğiniz şekilde gidiyor. Bugün yardımlaşma konusuna özen göstermelisiniz.

ASLAN:

İstediğiniz konuları istediğiniz tarzda yönlendirme konusunda rakipsizsiniz. Maddi destek konusunda da olumlu gelişmeler olabilir. Sizden ilgi bekleyen yakın dostunuza manevi desteğiniz ona yetecek. Size karşı uzun zamandır ilgi duyan birinin duygularının yavaş yavaş açığa çıktığını görebilirsiniz. Bu konuda hazırlıklı olmalısınız..

BAŞAK:

Arzu etmediğiniz konulardan uzaklaşmak yerine üstüne giderek bir plan doğrultusunda size zarar vermesini engelleyin. Bunu zorlanmadan yapabilecek kapasitedesiniz. Kararsızlık yaşadığınız anlarda size yardım edecek arkadaşlarınız var. Evli olmayanlar, ileride ciddi duygusallıklar yaşayabilecekleri kişi ile tanışabilirler. ,

TERAZİ:

Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi, yanınızda çalışan kişiler de kullanmalısınız. Bugün sosyal ve zihinsel aktivitelerinizi olumlu bir şekilde birleştirme yeteneğiniz var. Sadece, çevrenize karşı gösterdiğiniz hoşgörüde daha dikkatli olun. Bazı sınırların aşılmamasına özen göstermelisiniz.

AKREP:

Siz güçlü bir mantığa sahip olmanıza rağmen, bu yıl dengelerinizi korumak için zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek belki de yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz. Kişiliğinizi zorlamadan, yaşam enerjinizi dengeleyip, bazı isteklerinizi sınırlandırmalısınız.

YAY:

İçinde bulunduğunuz çevresel ortamlara ve koşullara bağımlılığınız azalıyor, bireysel inisiyatifinizin arttığı günlere giriyorsunuz. Zaten doğuştan kendi bireyselliğinizi yaşayan bir yapınız var. Size dışarıdan müdahale yapıldığı zaman ruh haliniz olumsuz etkileniyor. Sevdiğiniz kişi ile aileniz arasında da problemler oluşabilir

OĞLAK:

Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Her zaman tutucu davranışlar içinde olan sizin, yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır. Bugün yaşamınıza kendi damganızı vuracaksınız.

KOVA:

Çelişkilerin sizi yıpratmasına izin vermemelisiniz. Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal hassasiyetleriniz ön plana çıkarken sosyal yaşamda da yerinizi almanız bazı yakınlarınızı şaşırtabilir. Duygusal ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu. Sizi bekleyen denge savaşları gündeme gelecek. Aşk ve işin bir arada olacağı bazı ikilemler yaşayabilirsiniz.

BALIK:

Bugün, alışılmadık bir şekilde sizin adınıza, destekleyici gelişmeler olabilir. Bazı riskler mevcut olmasına rağmen; zorlukların üstesinden gelerek ve çekişmeleri yavaş yavaş alt ederek kazanmaya devam edeceksiniz. Parasal hedefleriniz konusunda çok cesaretli olduğunuz için, arzularınıza çok çabuk ulaşacaksınız.