KOÇ:

Gücünüzü hiç kimseyle paylaşmak niyetinde değilsiniz. Sosyal konularda başarılı bir performans sergileyeceğiniz bir gün içindesiniz. Partnerinizin her konuda desteğini üzerinizde hissedeceksiniz. İsteklerinizde aşırıya kaçmadığınız müddetçe sorun çıkmayacaktır. Bugün, hedeflerinizde ısrarcı bir tutum içinde olmanız, sizin için artı teşkil edecektir.

BOĞA:

Bilinçaltınız yoğun ve aktif. Yapmayı planladığınız çalışmalar içinde, kendi sınırlarınızı aşma konusunda dikkatli olmanız gereken çok şey var. Enerjinizi doğru kullandığınız zaman, hedeflerinize çok kolay yaklaşacaksınız. Bugün, içsel hesaplaşmalar içinde olacak ve tansiyonu yüksek olayları kendinize çekeceksiniz.

İKİZLER:

Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz. Bugün, daha davetkar olacaksınız. İsteklerinize sıkı sarılmalısınız.

YENGEÇ:

İletişim konusunda başarılı bir performans sergilemenize rağmen, engellere takıldığınız zaman, güç bağı oluşturduğunuz kişilerle aranızda istenmeyen problemler ortaya çıkabiliyor. Bugün, kazançlarınızı gözden geçirecek ve yeni kaynaklar bulma konusunda araştırmacı yönünüzü ortaya çıkaracaksınız. Güven duygunuzu dengeli kullanıyorsunuz.

ASLAN:

Yüksek ideallerinize kanalize olmuş durumdasınız. Bugün, kişisel enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için, hedeflerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Yollarla ilgili planlar yapacak ve özgürlük duygusu içinde hareket edeceksiniz. Öğrenmeye karşı duyacağınız istek karşısında, bazı seminer ve kurslara katılacaksınız.

BAŞAK:

Sezgilerin ve içgüdülerin yoğun olduğu bir gün içindesiniz. Gizlilikler ve yasaklar ilginizi çekiyor. Girişimci duygularınızı hedeflerinizle aynı paralellikte tutmayı başarmalı ve yeni hedefleriniz için, önünüzü açmalısınız. Birilikte çalıştığınız kişilerin mantıksal yaratıcılıklarına gereken değeri vermeli ve onlarla ortak çalışmalar içinde olmalısınız.

TERAZİ:

Bugün, sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz.. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, onun fikirlerine saygı göstermek zorundasınız. Karşılıklı fikir çatışmalar içinde olacağınız bir gün. Enerjinizi odaklaştırma konusunda başarılısınız.

AKREP:

Konumunuzun önemli olduğu bir gün. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Bugün, sınırlarınızı yüksek tutacak ve hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız. Değer yargılarınızın hiçbir şekilde tartışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Yaşam kalitenizde önemli yükselişler olacak.

YAY:

Yüksek idealleriniz olan bir kişi olmanıza rağmen, bugün kendi içinizde çelişkiler içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Uzun yollarla ilgili bazı planlarınız var fakat yaşama geçirme konusunda aceleci davranmamalısınız.

OĞLAK:

Sistemli davranarak bir çok problemi anında çözüyorsunuz. Bugün, gücünüzün farkında oluşunuz, engeller konusunda sizi temkinli hareket etmeye zorluyor. Rekabetçi yapınızı sessizce sürdürüyor ve gücünüzü besleyecek yeni kaynaklardan faydalanmak istiyorsunuz. Kazançlarınızı yönlendirme konusunda başarılı bir gün.

KOVA:

Özel ilişkilerinizi zorlamaktan hoşlanmıyorsunuz. Kişisel özgürlüğünüzü koruma adına tepkisel davranmayı bırakmalı ve ortak paylaşımlarınızda karlı çıkacak çalışmalara yönelmelisiniz. Bugün, yardımlaşma duygunuzun oldukça yoğun olduğu bir gün. Maddi konularda değişik fırsatların sunulacağı bir gün.

BALIK:

Uğraşılarınızın sizin için bir anlam ifade edebileceğini hissetmek istiyor ve sezgilerinizi mantığınızla birleştirmeyi amaçlıyorsunuz. Bugün, gücünüzü aşan konularda sistemli bir uğraş verebilir ve bazı yetenekleriniz amaçlarınız doğrultusunda kullanabilirsiniz. Özel yaşamınızda, duygusal paylaşımlara özen göstermelisiniz.