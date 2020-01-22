KOÇ:

Yönetici gezegeniniz Mars'ın kombinasyon burcunuzda Yay'dan olumlu destek vermesi, enerjinizi güçlendiriyor. Bugün sınırlarınızı aşan hedefleriniz yüzünden, oldukça hareketli saatler geçireceksiniz. Girdiğiniz topluluklarda fikirlerinizi dikkat çekici bir şekilde sunmanız, çevrenizden olumlu tepkiler almanıza neden olacak.

BOĞA:

Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevresel koşullarınızın doğru bir şekilde kanalize edilmesi gerekiyor. Olumsuz davranmaktan hoşlanmadığınız için, bugün çevrenizle iyi geçinmek isteyeceksiniz. Kısa yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz. Yeni yapılanmaya ihtiyacınız var. Fırsatları kullanmalısınız..

İKİZLER:

Yönetici gezegeniniz Merkür'ün etkisiyle, derin düşünerek, köklü çözümler üretme yolundasınız.Siz her alanda kendinizi yenilemek istediğiniz için, sürekli araştırma içindesiniz. Bugün, yanınızda çalıştığınız kişilerin sizinle paylaşmak isteyeceği fikirleri olabilir fakat siz, her zaman olduğu gibi kendi yolunuzdan taviz vermek istemiyorsunuz.

YENGEÇ:

Ayın bulunduğu konum, sizi huzursuz ve kaprisli yapabilir. Özgürlük alanınız daraldığı zaman, garip bir motivasyon kaybına uğruyorsunuz. Üstelik, sıkıntılarınızı paylaşmak gibi bir düşünceniz yok. Bugün, partnerinizin de ise destek vermesini isteyebilir ve bu konuda ona naz yapabilirsiniz. Gizlilikten yana olduğunuzu hiç kimse anlamıyor.

ASLAN:

Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla iletişim trafiği içinde olacaksınız. Daha sonra yalnız kalmak isteyebilir ve iç dünyanızda, kişisel bir muhasebe içinde olabilirsiniz. Karşıt Güneş düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Bugün değişim içinde olmanız gerekiyor. Çevre koşullarınızı zorlamalısınız.

BAŞAK.

Hırslı yönlerinizin ön plana çıkarmak istemenize rağmen, sanki bazı konularda isteksizlik içindesiniz. Bugün, bulunduğunuz koşulların sizi engellemesine izin vermeyecek, çalışma koşullarınızı yaratmalısınız. Aile evinizde ilerleyen Mars kişisel ve karşılıklı ilişkilerinizi aktif bir şekilde etkiliyor. Şartlarınızı daha da zorlaştırmamalısınız.

TERAZİ:

Dışa dönük ve paylaşımcı yapınızı biraz daha dengelemeli, sezgilerinizden yola çıkarak, bazı önlemler almalısınız. Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Gizliliklerden uzak kalmanız gereken bir gün. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.

AKREP:

Kendinize güvenme özelliğinizi çevrenize de, aksettireceğiniz bir gün. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Başlattığınız hiçbir işi yarım bırakmayı düşünmediğiniz ve olayları gurur haline getirdiğiniz için, başarı her geçen gün size yaklaşıyor. Bugün ailenizden baskı görmek istemeyebilir ve onlara bunu açıkça belirtebilirsiniz.

YAY:

Yalnız çalıştığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Aşırı endişeli tavırlar içinde olduğunuz zaman çalışmalarınızda yavaşlamalar söz konusu oluyor. Zamanı kullanma konusunda bazı kısıtlamalar yaşıyor ve bunun sancısını hissediyorsunuz. Enerjinizi doğru aktarımlara yöneltmelisiniz. Bazı bütçe sorunları gündeme gelecek.

OĞLAK:

Arkadaşlarınızla sıkı bağlar içinde olmanıza rağmen, çoğu kez düşüncelerinizi anlamakta güçlük çekiyorlar. Onları aramak ve görüşmek sizi mutlu edecek. Duygusal ilişkilerinizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda yeniden düzenlemek isteyebilir, bazı arkadaşlarınızla fikir alış verişlerin olacağı kazançlı günlerinizden biri.

KOVA:

Aşk yaşantınızda önemli bir duygu olmasına rağmen bazen kendinize bile uzaksınız. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Biraz sabırlı olmayı öğrenmek zorundasınız. Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşk konusunda doğru zamanı beklemelisiniz.

BALIK:

Sabah saatlerine yavaş başlayacaksınız. Günün ilerleyen diliminde, hız kazanacak ve kendinizle ilgili planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız. İsteklerinizde inatla direterek, kişisel hırsınızı sevdiklerinize yansıtabiliyorsunuz.. Ailenizin isteklerini sezgisel olarak algılayabilmeniz, duygusal bağlarınızı güçlendiriyor.