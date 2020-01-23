KOÇ:

Hedeflerinizi gizleme gereği duyabilir ve hırslı yönlerinizi fazla bileyebilirsiniz. Bugün gireceğiniz ortamlarda mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize hakim olmak istiyorsunuz. Size karşıt düşünce içinde olanlara aldırmaz bir tavır sergilemeniz, bilginizden ve kendinizden emin olduğunuzu gösteriyor.

BOĞA:

Ay, kombinasyon burcunuz Oğlak'ta ilerlerken, sosyal ilişkilerinizde duygularınızı ön plana çıkarmadan önce çevrenizi sınamaktan yanasınız. Gücünüzü ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir gün olmasına rağmen, her konuda temkinli olmalısınız. Bugün kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilirsiniz.

İKİZLER:

Bu gün Ay derin düşünceler içinde olmanıza neden oluyor. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Kendinizle çelişkiye düşmek istemiyorsanız, istekleriniz konusunda duygusal davranmaktan çok, mantıklı olmayı yeğlemelisiniz. Hataya oldukça açık bir gün olacak.

YENGEÇ:

Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve aşk yaşantınıza daha titiz ve duygusal bir tarzla yaklaşıyorsunuz. Gücünüzün yüksek oluşu ve maddesel konularla ilgili çabalarınız sizi olumlu etkiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla tartışma yaratacak konulardan uzak kalmalısınız.. Partnerinizden beklediğiniz destek gelecektir.

ASLAN:

Bugün, ailenizin ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözümleyici noktaları bulacaksınız. Kararlarınızı verirken, hiç kimseden etkilenmemeye çalışmalısınız. Sezgisel gücünüz çok yoğun.

BAŞAK:

Bugün kendinizi duygusal anlamda kısıtlanmış hissediyor ve duygularınızı istediğiniz gibi sergileyemiyorsunuz. Çok çeşitli düşüncelere sahip olmanıza rağmen, ahlaki konulara geleneksel değer yargısıyla yaklaşarak, sizi tanıyan bir çok kişiye olumlu örnek oluyor ve çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz.

TERAZİ:

Mars'ın bulunduğu konum çevre ilişkilerinizi etkiliyor. Kız kardeşlerle veya yakın dostlarınızla iletişim içinde olacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz

AKREP:

Ay kombinasyon burcunuz Oğlak'ta ilerliyor. Siz olaylara duygusal yaklaşmanıza rağmen, ortak ilişkiler içinde olduğunuz kişilerin, farklı bir mantıkla yaklaşmaları, yaşantınızda bazı isteklerinizin gecikmesine ve olayların yavaşlamasına neden oluyor. Bulunduğunuz ortamlarda farklı fikirlerin ortaya çıkmasıyla, bazı istenmeyen durumlara hedef olabilirsiniz.

YAY:

Gücünüzü hiç kimseyle paylaşmak niyetinde değilsiniz. İsteklerinizde aşırıya kaçmadığınız müddetçe sorun çıkmayacaktır. Bugün, kazançlarınızı gözden geçirecek ve yeni kaynaklar bulma konusunda araştırmacı yönünüzü ortaya çıkaracaksınız. Güven duygunuzu dengeli kullanıyorsunuz. Yaşam kalitenizde önemli yükselişler olacak.

OĞLAK:

Ay burcunuzda ilerliyor. Yüksek idealleriniz olan bir kişi olmanıza rağmen, bugün kendi içinizde çelişkiler içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Değer yargılarınızın hiçbir şekilde tartışılmasından hoşlanmıyorsunuz..

KOVA:

Kişisel özgürlüğünüzü koruma adına tepkisel davranmayı bırakmalı ve ortak paylaşımlarınızda karlı çıkacak çalışmalara yönelmelisiniz. Bugün, gücünüzü aşan konularda sistemli bir uğraş verebilir ve bazı yeteneklerinizi amaçlarınız doğrultusunda kullanabilirsiniz. Bugün, sınırlarınızı yüksek tutacaksınız.

BALIK:

Bugün, sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz ve hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız. Rekabetçi yapınızı sessizce sürdürüyor, yeni kaynaklardan faydalanmak istiyorsunuz.