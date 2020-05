KOÇ: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeş ve akrabaların sizden destek beklemeleri sonucu, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar var.



BOĞA: Güneş'ten olumlu etki alıyorsunuz.

Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımların bağlantılarını kuracaksınız.



İKİZLER: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz.

Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Sürekli hareketli olmanız sizi mutlu ediyor.



YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin davranışlarıyla kendi yapabileceklerinizi karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor.

Sempatik hareketlerinizi kısıtlıyor.



ASLAN: Üzerinize sorumluluğun ağırlığı çökebilir. Bu duyguyu bertaraf edebilmeniz, onlara yakın ve ön planda onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlakla ilgili işleriniz olabilir.



BAŞAK: İlişkilerdeki denge çubuğuna siz yön verecek, diğer kişilerin katkılarını siz tayin edeceksiniz. Maddi ve manevi olarak yoğun bir gün geçireceksiniz. Aksilikler için huzursuzluğa gerek yok.



TERAZİ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Tüm şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartları daha fazla düşünmemelisiniz.



AKREP: İletişimde gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzle isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeleriniz var.



YAY: Tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleriyle ilgili değişimler gündeminizde olabilir.



OĞLAK: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinize göre davranmak isteyebilirsiniz.



KOVA: Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Satürn'den aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyorsunuz.

İstediğiniz başarıya çeyrek kaldı.



BALIK: Uzun süredir beklediğiniz bazı fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz, sorunun dibine inmekte yarar var.