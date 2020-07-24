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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.07.2020, 00:00

KOÇ: AŞIRI alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama, olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.

BOĞA: ENTELEKTÜEL ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Akılcı konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Beğeneceğiniz işilerle birliktelik şansınız mevcut.

İKİZLER: SANATSAL ortamlarda ve iş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımı söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız.

YENGEÇ: SEVDİĞİNİZ kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir.
Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

ASLAN: KARŞI cinse istemeseniz de, kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız.
Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz.

BAŞAK: BAZILARINIZ kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girecekler ve karlı çıkacaklardır.
Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.

TERAZİ: KİŞİLERİN olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar sizin için önemli. Bu nedenle iş çevrenizde kararsız bir şekilde dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.
Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.

AKREP: HİSSEDEREK gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek.
Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz.

YAY: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.
Kendi değerlerinizin farkındasınız.

OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ, güvenli ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.
Aynı fikirlere sahip olduğunuz kişilerle beraberlik içinde olacaksınız. Bu sıralar alınganlığınız artacak.

KOVA: DUYGUSAL ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek.
Ailenizden gelecek eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacaktır.

BALIK: ÖNEMLİ bir iş anlaşması yapmak için güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.

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