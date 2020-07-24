KOÇ: AŞIRI alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama, olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.



BOĞA: ENTELEKTÜEL ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Akılcı konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Beğeneceğiniz işilerle birliktelik şansınız mevcut.



İKİZLER: SANATSAL ortamlarda ve iş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımı söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız.

YENGEÇ: SEVDİĞİNİZ kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir.

Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.



ASLAN: KARŞI cinse istemeseniz de, kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız.

Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz.



BAŞAK: BAZILARINIZ kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girecekler ve karlı çıkacaklardır.

Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.



TERAZİ: KİŞİLERİN olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar sizin için önemli. Bu nedenle iş çevrenizde kararsız bir şekilde dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.

Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.



AKREP: HİSSEDEREK gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek.

Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz.



YAY: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.

Kendi değerlerinizin farkındasınız.



OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ, güvenli ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.

Aynı fikirlere sahip olduğunuz kişilerle beraberlik içinde olacaksınız. Bu sıralar alınganlığınız artacak.



KOVA: DUYGUSAL ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek.

Ailenizden gelecek eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacaktır.



BALIK: ÖNEMLİ bir iş anlaşması yapmak için güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.