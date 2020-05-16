KOÇ: Bugün üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlıkları ve çok kolaylıkla halledilebilecek konuları konuşacaksınız.



BOĞA: İlişkilerinize rest çekseniz bile aşktan kopmanız kolay olmayacak. Sadece keyifli günler geçirirken, çok şey beklememelisiniz.

Dostluk alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız.



İKİZLER: Bu dönem iş imkanlarınız artıyor. Organizasyon çalışmalarından küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz. Çok istediğiniz ve kafanızda şekillendirdiğiniz uzun vadeli isteklerinizi gözden geçirmelisiniz.



YENGEÇ: Ortaklarınızla birlikte, riskli kararlara imza atabileceğinizi gösteriyorsunuz. Ani heyecanlarınız nedeniyle, bir sonraki adımınızda yanılabiliyorsunuz. Bugün, çevrenizle çelişkilisiniz.



ASLAN: Çevrenizdekilerin fikirlerinden yaralanmak istediğiniz bir gün. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmek mutluluk verici.

Koşullarınızı yeniden yapılandırın.



BAŞAK: Maddi konuları aşmak için için, planlara ihtiyacınız var. Harcamalarınıza belli bir disiplin getirmeli ve karşınıza çıkan ani fırsatlardan faydalanmalısınız. Çevrenizle birlikte hareket etmeniz gerekebilir.



TERAZİ: Bugün ailenizin istekleri karşısında bocalayabilirsiniz.

Arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Enerjinizin üstünde hareket ettiğiniz zaman, sinirli ve asabi tavırlar sergiliyorsunuz.



AKREP: Bugün yalnızlık duygunuz çok güçlü ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı sanarak, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Uzun süredir tanıştığınız biri ile yakınlaşabilirsiniz.



YAY: Bugün çalışma yaşantınızla ilgili bazı pürüzler ve ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir. İşinizde gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen, bazı zorluklar yaşıyorsunuz.



OĞLAK: Hırslarınızın sizi esir almasına izin vermediğiniz zaman, kendinizi son derece huzurlu ve rahat hissediyorsunuz.

Bugün, mesleki anlamda başarınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.



KOVA: Bugün, yalnız kalma ihtiyacı içindesiniz.

Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve yakın dostlarınızın güçlü desteği sayesinde yapmayı planladığınız aktiviteleri yaşama geçirmelisiniz.



BALIK: Bugün partnerinizin yaklaşımları kafanızın karışmasına neden olacaktır. Aranızda sorun haline gelen güven konularını tekrar konuşmalısınız. Fikirlerine önem verdiğinizi hissettirmelisiniz.

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