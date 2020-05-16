KOÇ: Bugün üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlıkları ve çok kolaylıkla halledilebilecek konuları konuşacaksınız.
BOĞA: İlişkilerinize rest çekseniz bile aşktan kopmanız kolay olmayacak. Sadece keyifli günler geçirirken, çok şey beklememelisiniz.
Dostluk alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız.
İKİZLER: Bu dönem iş imkanlarınız artıyor. Organizasyon çalışmalarından küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz. Çok istediğiniz ve kafanızda şekillendirdiğiniz uzun vadeli isteklerinizi gözden geçirmelisiniz.
YENGEÇ: Ortaklarınızla birlikte, riskli kararlara imza atabileceğinizi gösteriyorsunuz. Ani heyecanlarınız nedeniyle, bir sonraki adımınızda yanılabiliyorsunuz. Bugün, çevrenizle çelişkilisiniz.
ASLAN: Çevrenizdekilerin fikirlerinden yaralanmak istediğiniz bir gün. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmek mutluluk verici.
Koşullarınızı yeniden yapılandırın.
BAŞAK: Maddi konuları aşmak için için, planlara ihtiyacınız var. Harcamalarınıza belli bir disiplin getirmeli ve karşınıza çıkan ani fırsatlardan faydalanmalısınız. Çevrenizle birlikte hareket etmeniz gerekebilir.
TERAZİ: Bugün ailenizin istekleri karşısında bocalayabilirsiniz.
Arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Enerjinizin üstünde hareket ettiğiniz zaman, sinirli ve asabi tavırlar sergiliyorsunuz.
AKREP: Bugün yalnızlık duygunuz çok güçlü ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı sanarak, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Uzun süredir tanıştığınız biri ile yakınlaşabilirsiniz.
YAY: Bugün çalışma yaşantınızla ilgili bazı pürüzler ve ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir. İşinizde gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen, bazı zorluklar yaşıyorsunuz.
OĞLAK: Hırslarınızın sizi esir almasına izin vermediğiniz zaman, kendinizi son derece huzurlu ve rahat hissediyorsunuz.
Bugün, mesleki anlamda başarınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.
KOVA: Bugün, yalnız kalma ihtiyacı içindesiniz.
Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve yakın dostlarınızın güçlü desteği sayesinde yapmayı planladığınız aktiviteleri yaşama geçirmelisiniz.
BALIK: Bugün partnerinizin yaklaşımları kafanızın karışmasına neden olacaktır. Aranızda sorun haline gelen güven konularını tekrar konuşmalısınız. Fikirlerine önem verdiğinizi hissettirmelisiniz.