KOÇ: ESKİ duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Yeni kararlar almak için uygun bir döneme giriyorsunuz. Çevrenizde sizden yaşı daha büyük kişilerin bazı desteğini üzerinizde hissedeceksiniz.



BOĞA: SİZİ fark etmemek imkansız bir şey. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle ortak işleriniz olacak.



İKİZLER: FARK edilme çabası içinde olacağınız bu günde, duygusal anlamda kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Partnerinizden bu konuda anlayış beklemenize rağmen, duygusal çatışmalardan kaçamayabilirsiniz.



YENGEÇ: DEĞİŞİK işler yapıp fazla aktiviteden zarar görmek istemiyorsunuz. Parasal konularda aceleci davranmaktan kaçınıyorsunuz.

Çelişkilerden kurtulup kendinizi ifade edecek konulara yönelmelisiniz.



ASLAN: ÇEVRELERİNİZDE sevginizi göstermekte zorlanabilirsiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacağınız bir gün. Birçok davete katılacağınız ve kendinizi oldukça mutlu hissedeceğiniz bir dönemdesiniz.



BAŞAK: SEVDİKLERİNİZE karşı duygusal davranmak istiyorsunuz. Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz. İnançlarınıza göre yaşamı çok güzel sorguluyorsunuz.



TERAZİ: GRUP çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli olacak. Özgün kişiler size motivasyon sağlıyor.

AKREP: İŞ ilişkilerinizde yoğunluk söz konusu. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Çevrenizle iş birliği içinde olacaksınız. Verilmiş sözlerinizi unutmayın ve hatırlatmalara da kızmayın.



YAY: DUYGUSAL konularda fazla hassas olduğunuz bir gün. Kendinizi ifade ederken, baskıcı kişiliklere tepki oluşturacaksınız.

Yaşamınızla ilgili en temel öğeler için bile çarpışma zorunluluğu yaşıyorsunuz.



OĞLAK: YÖNETİCİ ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz.

Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız.



KOVA: ÇOK yönlü kişiliğinizi vurgulayarak çalışmalarınızda başarılı bir grafik çiziyorsunuz.

Bugün çevre ilişkilerinizde belli bir disiplin istiyorsunuz. Kaprisli değilsiniz ama karışık işlere tahammülünüz yok.



BALIK: KENDİNİZİ sezgisel olarak ifade etmesini çok iyi biliyorsunuz. Bugün hak ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz. Bazı bağlantılarınızı doğru yönlendireceksiniz.

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