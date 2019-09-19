1.AYAK: Maiden yarışta Folkart Society, Imposing Victory, El Tirador, Thunder Man, Beautiful Dreamer ve Derin Damla birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Kumdaki uzun mesafe 3 şartlı yarışta Babam Emin ve Million Dolar Man birlikte düşünülmeli.

3.AYAK: Arapların 14 handikap kapışmasında Galiçya, Kaptan Evo, Gençberk, Su Melek ve Göktekinbey öncelikli isimler. Şanslı Kafkas yeri olanlara.

4.AYAK: İngilizlerin çimdeki bir solukta bitiverecek yarışında Invicible Woman, Al Uqsur, Oğlum Murat ve Write To Ellie arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: 17 handikap yarışını istim üzerindeki Calliente'nin kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Çok Yakın, Rüzgarberk ve Can Hümeyra arasında düğüm çözülür.