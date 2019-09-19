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Calliente şanslı ERGUN ONARIR Calliente şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.09.2019, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Folkart Society, Imposing Victory, El Tirador, Thunder Man, Beautiful Dreamer ve Derin Damla birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Kumdaki uzun mesafe 3 şartlı yarışta Babam Emin ve Million Dolar Man birlikte düşünülmeli.
3.AYAK: Arapların 14 handikap kapışmasında Galiçya, Kaptan Evo, Gençberk, Su Melek ve Göktekinbey öncelikli isimler. Şanslı Kafkas yeri olanlara.
4.AYAK: İngilizlerin çimdeki bir solukta bitiverecek yarışında Invicible Woman, Al Uqsur, Oğlum Murat ve Write To Ellie arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: 17 handikap yarışını istim üzerindeki Calliente'nin kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Çok Yakın, Rüzgarberk ve Can Hümeyra arasında düğüm çözülür.

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