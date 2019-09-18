1.AYAK: Dişi Arap taylarının ilk startlarında Altın Suyu, Fotokızı, Kayaada, Güngüneş, Karaberk ve Mirangül birincilik adaylarım.

2.AYAK: Arapların çim pistteki 15 handikap kapışmasında Gezegen, Bawepir, Güldürgüldür, karabark ve Babaemir öncelikli isimler. Cabbarreis sürprizde.

3.AYAK: Arap taylarının "Akbatur" koşusunda Babaismail ve Baş Hükümdar birlikte düşünülmeli.

4.AYAK: Sentetikteki kısa vade yarışta ilk şansı Fatih Ağa'ya veriyorum. Şenhan ve Çelikman da iddialı isimler.

5.AYAK: Dişilerin "Rumeli Hisarı" koşusunu süper formunu koruyan Hilaleda'nın kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki satış koşusunda Hiawatha, My Blitz, Makinist ve Çağrı öne çıkan taylar. Live Ember ve Gilberto yeri olanlara.