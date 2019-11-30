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Tekle başlayalım ERGUN ONARIR Tekle başlayalım ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.11.2019, 00:00

1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların idman pistindeki görüntüsü Differente'yi öne çıkardı. Tek yazamayanlar Mavi Kılıç, Bella Vita ve Chicharito'ya şans tanısınlar.
2.AYAK: Kupalı yarışta Kızıl Tüy, Uludaz, Jack Sparrow, My Billionaire ve After Forever çekişmesine Agera da katılabilir.
3.AYAK: Dişi taylarda Miss Perfect, Imogen, Juno ve Green Valley öncelikli isimler. Flombayant ve İşaret daha sonra.
4.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Regamour, Win For Elif ve Lion Guard öne çıkar taylar. Dark Phoenix yeri olanlara.
5.AYAK: Arapların 16 handikap çekişmesinde Caize, Muhsin, Madalyon ve Tamerşah birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Sülünbike, Özgünstone ve Salalayka öne çıkan taylar. Kralömer sürpriz.

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