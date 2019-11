1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların idman pistindeki görüntüsü Differente'yi öne çıkardı. Tek yazamayanlar Mavi Kılıç, Bella Vita ve Chicharito'ya şans tanısınlar.

2.AYAK: Kupalı yarışta Kızıl Tüy, Uludaz, Jack Sparrow, My Billionaire ve After Forever çekişmesine Agera da katılabilir.

3.AYAK: Dişi taylarda Miss Perfect, Imogen, Juno ve Green Valley öncelikli isimler. Flombayant ve İşaret daha sonra.

4.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Regamour, Win For Elif ve Lion Guard öne çıkar taylar. Dark Phoenix yeri olanlara.

5.AYAK: Arapların 16 handikap çekişmesinde Caize, Muhsin, Madalyon ve Tamerşah birincilik adaylarım.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Sülünbike, Özgünstone ve Salalayka öne çıkan taylar. Kralömer sürpriz.