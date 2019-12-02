1.AYAK: Dişilerin maiden yarışında The Best Buse, Seda Kızım, Güzelkızım, Crime Partner, Real North ve Saraylıkız birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin yamak yarışında önceliği Daddy Cool alıyor.

İyi durumuyla Komshu da ihmale gelmez.

3.AYAK: Bölünen maiden yarışta formunu geliştiren Nikki Run birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Arapların kısa vade yarışında Rusdamat, Makrıköy, Nasuhoğlu ve Torosdağı arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Karaşövalye, Keleşhan, Gedizkaya, Şimşekkral ve Maruf Tay öncelikli isimler. Urla Destanı ve Canyoldaş geniş oynayanlara.

6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikapta Karaçetin, Belalı Tumbul ve Çelikmavi öne çıkan taylar. Ova Beyi ve Arapman daha sonra.

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