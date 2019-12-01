1.AYAK: Tayların uzun mesafe 16 handikap kapışmasında Archie, Battle Rhythm, Have A Nice Trip, Kara Mehmet ve Jacobin öne çıkan taylar. Doruk Rüzgar ve My Pride daha sonra.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların kısa mesafe yarışında Frenkli Ateşi, Ozanefe, Kainatım ve Şanslı Kafkas çekişmesine Rüzgarberk da katılabilir.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışını istim üstündeki Güçlü Kız'ın kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Arapların "Lozan" koşusunda Yeltay, Çaltepe ve Oğuzboylu arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: 5 şartlı yarışta Egenin Aslanı ve formunu geliştiren Feyat Baba birlikte düşünülmeli.

6.AYAK: Kapanış koşusundaCalibe Tay, Selinika, Eslem Sultan, Aygözlü, Ateş Adası ve Orki öncelikli isimler. Küşi, Karadutum ve Özburgaz geniş oynayanlara.