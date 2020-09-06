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Anasayfa Yazarlar Ekmezinoğlu
Ekmezinoğlu ERGUN ONARIR Ekmezinoğlu ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.09.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların uzun mesafeli kum yarışında Manidar, Frenkli Ateşi, Bilbilan, Uçan Karaca, Tekiner ve Yaz Ağası arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Dişi İngilizlerde Jinet, Dökerliz, Denizyıldızı, Safir Kız ve Jak Vjetar öne çıkan isimler.
3.AYAK: Çim pistteki maiden yarışta Fear Nothing, Turgutlu Efesi ve apranti indiriminden yararlanan Kızımela birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışını sert rakiplerine rağmen formunu üst düzeye taşıyan Ekmezinoğlu'nun kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışında Emperor Sion ve Al Uqsur öncelikli isimler. Yeri olanlar Grand Zoff ve Avukat'a şans tanısınlar.
6.AYAK: Kapanışta White Cattleya, Coldgray, Firdes Tay ve My Moonshine birincilik adaylarım.

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