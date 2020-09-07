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Anasayfa Yazarlar Just Unique tek
Just Unique tek ERGUN ONARIR Just Unique tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.09.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi Arap taylarının 4 şartlı yarışında İdilkız, Yemen Güzeli, Beatris, Çağlayanşelale, Warrior Girl ve İlham Perisi arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Çim pistteki 14 handikap yarışını kalabalık tutalım.
Cape Town, Grafin, Rentele, Kızgın Adam, Anatolian Pearl ve Dokuzağaç öncelikli isimler.
3.AYAK: 16 handikap çekişmesinde Galiçya, Celikmavi, Tatarkan, Kuzen ve Ellibeş birincilik adaylarım.
4.AYAK: Kısrakların "Nilüfer Hatun" koşusunda Bidanem ve Gurbet Ateşi ayrımsız yazılmalı.
5.AYAK: Maiden yarışta formunu yükselten Just Unique favorim.
Güvenemeyenler Fire Of Victory ve Sarı Mermi'yi incelesinler.
6.AYAK: Çim pistteki kapanış koşusunda Kutup ve Günışığı birinciliğe daha yakın isimler. Bol şans.

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