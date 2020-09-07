1.AYAK: Dişi Arap taylarının 4 şartlı yarışında İdilkız, Yemen Güzeli, Beatris, Çağlayanşelale, Warrior Girl ve İlham Perisi arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Çim pistteki 14 handikap yarışını kalabalık tutalım.

Cape Town, Grafin, Rentele, Kızgın Adam, Anatolian Pearl ve Dokuzağaç öncelikli isimler.

3.AYAK: 16 handikap çekişmesinde Galiçya, Celikmavi, Tatarkan, Kuzen ve Ellibeş birincilik adaylarım.

4.AYAK: Kısrakların "Nilüfer Hatun" koşusunda Bidanem ve Gurbet Ateşi ayrımsız yazılmalı.

5.AYAK: Maiden yarışta formunu yükselten Just Unique favorim.

Güvenemeyenler Fire Of Victory ve Sarı Mermi'yi incelesinler.

6.AYAK: Çim pistteki kapanış koşusunda Kutup ve Günışığı birinciliğe daha yakın isimler. Bol şans.