1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki mukavemet yarışında Thumbs Up, Oscuro, İsmihan, Sönmezbey ve Blood Diamond arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Şef Nuri, Özgalip, Cahidebir, Uçandede, Özoyuncu ve Yeltaybey birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Arapların çimdeki 21 handikap yarışında Karaçelik, Güzel Çocuk, Oğlum Serkan ve Ildır Esintisi öncelikli isimler.

4.AYAK: Kumdaki kısa vade yarışta Mars'a öncelik tanıyorum. Riski sevenler tek yazsın!

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Juppe, Win The Race ve Oğlum Çelik öne çıkan taylar. Think Positive yeri olanlara.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Hayırlı Kız ve Prenses Derya birinciliğe daha yakın isimler.