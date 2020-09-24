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Anasayfa Yazarlar Mars kazanabilir
Mars kazanabilir ERGUN ONARIR Mars kazanabilir ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.09.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki mukavemet yarışında Thumbs Up, Oscuro, İsmihan, Sönmezbey ve Blood Diamond arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Şef Nuri, Özgalip, Cahidebir, Uçandede, Özoyuncu ve Yeltaybey birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Arapların çimdeki 21 handikap yarışında Karaçelik, Güzel Çocuk, Oğlum Serkan ve Ildır Esintisi öncelikli isimler.
4.AYAK: Kumdaki kısa vade yarışta Mars'a öncelik tanıyorum. Riski sevenler tek yazsın!
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Juppe, Win The Race ve Oğlum Çelik öne çıkan taylar. Think Positive yeri olanlara.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Hayırlı Kız ve Prenses Derya birinciliğe daha yakın isimler.

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