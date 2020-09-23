1.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 15 handikap yarışında Yellow Legend, Rüzgarhanbey, Zaldır ve Litana arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışında Uçan Naz, Petekkan, Fotokızı, Akdeniz Fırtınası ve Subike öncelikli isimler.

Uçan Şimşek sürprizde.

3.AYAK: 5 şartlı yarış sürprize açık. Eküri destekli Mavra, Yoldaşhan, Romanolur, Sancaktar, Asteroid ve Kral Artur çekişmesi yaşanacak.

4.AYAK: Sentetikteki "K:K:T:C" koşusunda Ulan Bator ve Sharpa ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Maiden yarışta Last Hope, ! Wanna Leave ve Baron Setrak öne çıkan taylar,Ender Man yeri olanlara.

6.AYAK:Kapanış koşusunu formunu geliştiren Başaydın'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.