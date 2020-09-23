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Anasayfa Yazarlar Başaydın şanslı
Başaydın şanslı ERGUN ONARIR Başaydın şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.09.2020, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 15 handikap yarışında Yellow Legend, Rüzgarhanbey, Zaldır ve Litana arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışında Uçan Naz, Petekkan, Fotokızı, Akdeniz Fırtınası ve Subike öncelikli isimler.
Uçan Şimşek sürprizde.
3.AYAK: 5 şartlı yarış sürprize açık. Eküri destekli Mavra, Yoldaşhan, Romanolur, Sancaktar, Asteroid ve Kral Artur çekişmesi yaşanacak.
4.AYAK: Sentetikteki "K:K:T:C" koşusunda Ulan Bator ve Sharpa ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Maiden yarışta Last Hope, ! Wanna Leave ve Baron Setrak öne çıkan taylar,Ender Man yeri olanlara.
6.AYAK:Kapanış koşusunu formunu geliştiren Başaydın'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

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