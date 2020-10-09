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Anasayfa Yazarlar Pastoral Senfoni
Pastoral Senfoni ERGUN ONARIR Pastoral Senfoni ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.10.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi taylarda Queen Lily, Awareness, Ay Çiçeği, Ark Royal, Age Of Hearts ve Maylin öncelikli isimler.
2.AYAK:
"AYYD" koşusunda Hawking, Baldemar ve My Billionaire öne çıkan isimler. Kubalı ve Özgürfatih de yazılır.
3.AYAK: Sentetikteki uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Subike, Tekkurşun ve Sungurlu birinciliğe daha yakın isimler. Karaçetin sürpriz.
4.AYAK: "M.K.Karamehmet" koşusunu Pastoral Senfoni'nin kazanmasını bekliyorum. Rakip yazacaklara Arts Man'ı öneririm.
5.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı koşusunda Yetim Ahmet ve Onurluefe birlikte düşünülmeli.
Sürprizciler Aksakal'ı düşünsünler.
6.AYAK: Kapanışta Türksoylu, Aybartay, Hikmetfırtınası ve Orman

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