1.AYAK: Dişi taylarda Queen Lily, Awareness, Ay Çiçeği, Ark Royal, Age Of Hearts ve Maylin öncelikli isimler.

2.AYAK:

"AYYD" koşusunda Hawking, Baldemar ve My Billionaire öne çıkan isimler. Kubalı ve Özgürfatih de yazılır.

3.AYAK: Sentetikteki uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Subike, Tekkurşun ve Sungurlu birinciliğe daha yakın isimler. Karaçetin sürpriz.

4.AYAK: "M.K.Karamehmet" koşusunu Pastoral Senfoni'nin kazanmasını bekliyorum. Rakip yazacaklara Arts Man'ı öneririm.

5.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı koşusunda Yetim Ahmet ve Onurluefe birlikte düşünülmeli.

Sürprizciler Aksakal'ı düşünsünler.

6.AYAK: Kapanışta Türksoylu, Aybartay, Hikmetfırtınası ve Orman