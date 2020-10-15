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Anasayfa Yazarlar Prenses Derya
Prenses Derya ERGUN ONARIR Prenses Derya ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.10.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların kumdaki uzun mesafeli 15 handikap yarışında Silvertay, Beşirefe, Acık Kırmızı ve Beyaz Adam öne çıkıyor. Aybet ve Mirmanlı yeri olanlara.
2.AYAK: Arap taylarının çim pistteki 14 handikap kapışmasında Kınalı Sultan, Gökçekız ve Ka çer Kızı birinciliğe daha yakın isimler.
3.AYAK: İngilizlerde Şahin Han, Romolo, eküri destekli Maicon, Tipitip ve Solid Brothers arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: "Necip Fazıl Kısakürek" koşusunda Sapadere, Güvendik, Özakbey, Sıryığit, Sivaslıoğlu ve Güneşin Gülü öne çıkan taylar.
5.AYAK: Maiden yarışta Lion Child ve İncitanesi daha şanslı taylar.
Skyline sürprizde.
6.AYAK: 4 yaşlı kısrakların kapanıştaki 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Prenses Derya'nın kazanmasını bekliyorum. İyi şanslar.

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