1.AYAK: Arapların kumdaki uzun mesafeli 15 handikap yarışında Silvertay, Beşirefe, Acık Kırmızı ve Beyaz Adam öne çıkıyor. Aybet ve Mirmanlı yeri olanlara.

2.AYAK: Arap taylarının çim pistteki 14 handikap kapışmasında Kınalı Sultan, Gökçekız ve Ka çer Kızı birinciliğe daha yakın isimler.

3.AYAK: İngilizlerde Şahin Han, Romolo, eküri destekli Maicon, Tipitip ve Solid Brothers arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: "Necip Fazıl Kısakürek" koşusunda Sapadere, Güvendik, Özakbey, Sıryığit, Sivaslıoğlu ve Güneşin Gülü öne çıkan taylar.

5.AYAK: Maiden yarışta Lion Child ve İncitanesi daha şanslı taylar.

Skyline sürprizde.

6.AYAK: 4 yaşlı kısrakların kapanıştaki 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Prenses Derya'nın kazanmasını bekliyorum. İyi şanslar.