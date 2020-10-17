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Anasayfa Yazarlar Ravello şanslı
Ravello şanslı ERGUN ONARIR Ravello şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.10.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap kapışmasında Yahyahan, Mystical Victory, Şehriban ve Cool Image birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Polatlı Gülü, Son Mahsül, Siyahüzüm, Harzemşah ve Dilancan kapışması yaşanacak.
3.AYAK: İngilizlerde formunu daha geliştiren Ravello birinciliğin en güçlü adayı. Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.
4.AYAK: Kısa vade yarışta Wounded, Muammer Bey, Fresh Yourself ve Ağa Dadaş arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Ceylinsu, Şifne Efesi ve Keleşhan öne çıkıyor. Küşi ve Tuğalp geniş oynayanlara.
6.AYAK: Kapanışta Sumatra, Celaliye ve Fearlass Flame öncelikli isimler. Melina Hanım sürprizde.

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