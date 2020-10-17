1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap kapışmasında Yahyahan, Mystical Victory, Şehriban ve Cool Image birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Polatlı Gülü, Son Mahsül, Siyahüzüm, Harzemşah ve Dilancan kapışması yaşanacak.

3.AYAK: İngilizlerde formunu daha geliştiren Ravello birinciliğin en güçlü adayı. Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.

4.AYAK: Kısa vade yarışta Wounded, Muammer Bey, Fresh Yourself ve Ağa Dadaş arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Ceylinsu, Şifne Efesi ve Keleşhan öne çıkıyor. Küşi ve Tuğalp geniş oynayanlara.

6.AYAK: Kapanışta Sumatra, Celaliye ve Fearlass Flame öncelikli isimler. Melina Hanım sürprizde.