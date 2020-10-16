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Anasayfa Yazarlar King Man Go
King Man Go ERGUN ONARIR King Man Go ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.10.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların "Bakırköy Bld. Bşk." koşusunda Bodrum Kalesi, Karaçelik, Yetim Ahmet, Hilaleda ve Akkula kupaya talip isimler.
2.AYAK: Maiden satış koşusunda Atikçiçeği, Hecemine, Babyboy ve Kızılçam birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Bir solukta bitiverecek 16 handikap kapışmasında Taçsız Kral, Yeşilkale ve Atik Atik öne çıkıyor. Daloğlu ve Ayezenk geniş oynayanlara.
4.AYAK: Sentetikteki "Yarışseverler" grup 3 koşusunu istim üstündeki King Man Go'nun kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Bölünen maiden satış koşusunda Muslih Ağa ve Kelkitli öne çıkan isimler.
6.AYAK: Kapanış koşusunda White Noble, Ilsa In Versailles, Sevmek Zamanı, Sensiz Olmaz, Le Gor ve Wild Ocean öncelikli isimler

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