1.AYAK: Arapların "Bakırköy Bld. Bşk." koşusunda Bodrum Kalesi, Karaçelik, Yetim Ahmet, Hilaleda ve Akkula kupaya talip isimler.

2.AYAK: Maiden satış koşusunda Atikçiçeği, Hecemine, Babyboy ve Kızılçam birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Bir solukta bitiverecek 16 handikap kapışmasında Taçsız Kral, Yeşilkale ve Atik Atik öne çıkıyor. Daloğlu ve Ayezenk geniş oynayanlara.

4.AYAK: Sentetikteki "Yarışseverler" grup 3 koşusunu istim üstündeki King Man Go'nun kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Bölünen maiden satış koşusunda Muslih Ağa ve Kelkitli öne çıkan isimler.

6.AYAK: Kapanış koşusunda White Noble, Ilsa In Versailles, Sevmek Zamanı, Sensiz Olmaz, Le Gor ve Wild Ocean öncelikli isimler