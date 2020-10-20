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Döver formda ERGUN ONARIR Döver formda ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.10.2020, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının kum pistteki 14 handikap yarışında Özoyuncu, Yiğit Lamih, Yeltaybey, Beratefe ve Şef Nuri öncelikli isimler.
Termeli Kızı yeri olanlara.
2.AYAK: Maiden yarışta Büyükkale, Medusa, Bizim Reis ve Kral Bakırca öne çıkan taylar. Handassa ve Manolya yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: "Enver Güreli" koşusunda Expectany, Secret Blood ve Atıcı Bey birincilik mücadelesi verecek taylar.
4.AYAK: Arapların çim pistteki 3 şartlı yarışını formunu yükselten Döver'in kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Kupalı yarışta Final Song, Koca Alp ve Hüsrevhan arasında birincilik düğümü çözülür.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Memocandır, Göktekinkızı, Bahçe ve Zorkale çekişmesine Mavikalp de katılabilir.

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