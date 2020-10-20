1.AYAK: Arap taylarının kum pistteki 14 handikap yarışında Özoyuncu, Yiğit Lamih, Yeltaybey, Beratefe ve Şef Nuri öncelikli isimler.

Termeli Kızı yeri olanlara.

2.AYAK: Maiden yarışta Büyükkale, Medusa, Bizim Reis ve Kral Bakırca öne çıkan taylar. Handassa ve Manolya yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: "Enver Güreli" koşusunda Expectany, Secret Blood ve Atıcı Bey birincilik mücadelesi verecek taylar.

4.AYAK: Arapların çim pistteki 3 şartlı yarışını formunu yükselten Döver'in kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Kupalı yarışta Final Song, Koca Alp ve Hüsrevhan arasında birincilik düğümü çözülür.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Memocandır, Göktekinkızı, Bahçe ve Zorkale çekişmesine Mavikalp de katılabilir.