  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Sea Breeze tek
Sea Breeze tek ERGUN ONARIR Sea Breeze tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.10.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların sentetikteki 17 handikap yarışını kapatan kurtulur.
Sancaktar, Belalı Tumbul, Yeşilkale, Atik Atik, Sukaya ve Tekford teyfik öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: Maiden yarışta Buzkralı, Hosli ve Tuncasoylu öne çıkan taylar. Silent River ve Rumeli Hisarı yeri olanlara.
3.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Yellow Legend, Ferhan, Mortodela ve Brave Apte birincilik adaylarım.
4.AYAK: Arap taylarının çimdeki 5 şartlı yarışında Süslü Güzel, Balsena, İdlip Çocukları, Buniyabir ve Rindamin öne çıkıyor. İzmah sürprizde.
5.AYAK: "Gürkan Oker" koşusunda favorim Sea Breeze. Risk almayı sevenler tek yazabilir.
6.AYAK: Sentetikteki kapanış koşusunda Subike ve Aloysha birinciliğin güçlü adayları. İyi şanslar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA