1.AYAK: Arapların sentetikteki 17 handikap yarışını kapatan kurtulur.

Sancaktar, Belalı Tumbul, Yeşilkale, Atik Atik, Sukaya ve Tekford teyfik öncelikli tercihlerim.

2.AYAK: Maiden yarışta Buzkralı, Hosli ve Tuncasoylu öne çıkan taylar. Silent River ve Rumeli Hisarı yeri olanlara.

3.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Yellow Legend, Ferhan, Mortodela ve Brave Apte birincilik adaylarım.

4.AYAK: Arap taylarının çimdeki 5 şartlı yarışında Süslü Güzel, Balsena, İdlip Çocukları, Buniyabir ve Rindamin öne çıkıyor. İzmah sürprizde.

5.AYAK: "Gürkan Oker" koşusunda favorim Sea Breeze. Risk almayı sevenler tek yazabilir.

6.AYAK: Sentetikteki kapanış koşusunda Subike ve Aloysha birinciliğin güçlü adayları. İyi şanslar.