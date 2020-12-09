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Anasayfa Yazarlar Long Runner tek
Long Runner tek ERGUN ONARIR Long Runner tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.12.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların 24 handikap yarı maraton koşusunda Niğbolu, Çakmakşah, Sülünbike ve Afacan öncelikli isimler.
Umutlu sürprizde.
2.AYAK: İngilizlerin 15 hamdikap kapışmasında Lion Of Babylon, Akdağ Fırtınası, Azmantor, Maicon, Le Gor ve Lewandowski daha şanslı isimler.
3.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında formunu geliştiren Ender Man ve Berken birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: Grup 1 "Byerley Türk" koşusunu formunun zirvesindekş Long Runner'in kazanmasını bekliyorum. Tek Yazılabilir.
5.AYAK: Uzun mesafeli "Semiral Bilbaşar" koşusunda Doğa Kanunu, Carrot ve Arts Man çekişmesine Rampage de katılabilir.
6.AYAK: Kısrakların kapanıştaki kısa vade yarışında Günbike, Subike, Hilaleda, Amankaya ve Petekkan öne çıkan isimler. Madam Elli yeri olanlara.

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