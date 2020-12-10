ÜNLÜ jokeylerin akın ettiği İzmir'de Kobilay ve Lozan açık yarışlarını televizyondan izleyeceğiz.

1.AYAK: 2 yaşlı tayların KİTVAK koşusunda Gurme, Crazy Lion, Mendoza, Kafkas Beyi ve Aşan Baba arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında Victory Rhythm, Güçlü Kız, Avukat ve Ildır Beyi çekişmesine Congenial Son da katılabilir.

3.AYAK: Kısa vade yarışta Premium Mover, King Cha Cha, Glabella ve Baba Avcı arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: Grup 3 "Kubilay" koşusunu sert rakiplerine rağmen formunun zirvesindeki Kuzey Yağmuru'nun kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Arapların maiden yarışında Ertürker, Bilirkişi ve Tumbul Hüseyin birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki Arapların grup 3 "Lozan" koşusunda Bildenhan, Kardeşcan ve Alptuğhan arasında kazanan belirlenir.