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Kuzey Yağmuru ERGUN ONARIR Kuzey Yağmuru ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.12.2020, 00:00

ÜNLÜ jokeylerin akın ettiği İzmir'de Kobilay ve Lozan açık yarışlarını televizyondan izleyeceğiz.
1.AYAK: 2 yaşlı tayların KİTVAK koşusunda Gurme, Crazy Lion, Mendoza, Kafkas Beyi ve Aşan Baba arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında Victory Rhythm, Güçlü Kız, Avukat ve Ildır Beyi çekişmesine Congenial Son da katılabilir.
3.AYAK: Kısa vade yarışta Premium Mover, King Cha Cha, Glabella ve Baba Avcı arasında birincilik düğümü çözülür.
4.AYAK: Grup 3 "Kubilay" koşusunu sert rakiplerine rağmen formunun zirvesindeki Kuzey Yağmuru'nun kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Arapların maiden yarışında Ertürker, Bilirkişi ve Tumbul Hüseyin birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki Arapların grup 3 "Lozan" koşusunda Bildenhan, Kardeşcan ve Alptuğhan arasında kazanan belirlenir.

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