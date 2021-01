1.AYAK: 4 yaşlı Arapların "satış 2" koşusunda Yalazalp, Ahsenim, Kadıkaya, Ağırbaba ve Reis Kızı birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Orta mesafeli 15 handikap yarışında King Can, Eleanor Rıgby, El Compadre ve Tırmıl Efesi öne çıkan taylar. I Got The Power yeri olanlara.

3.AYAK: Arapların şartlı yarışında önceliği Özoyuncu'ya veriyorum. Rakip yazmak isteyenlere Ağamsın ve Güneşin Gülü'nü öneririm.

4.AYAK: Grup 3 "ADANA" koşusunda Akyaka, Cevher ve Mega Star arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: İlk kez koşacak tayların yarışında Neurosurgeon, The Last Dance, İştar ve Oğlum Doruk öne çıkıyor. Yeri olanlar diğer 2 tayı da işaretlesin.

6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda Basralı, Lady Pia ve The Best Of Time birincilik adaylarım.