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Anasayfa Yazarlar Özoyuncu tek
Özoyuncu tek ERGUN ONARIR Özoyuncu tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.01.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların "satış 2" koşusunda Yalazalp, Ahsenim, Kadıkaya, Ağırbaba ve Reis Kızı birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Orta mesafeli 15 handikap yarışında King Can, Eleanor Rıgby, El Compadre ve Tırmıl Efesi öne çıkan taylar. I Got The Power yeri olanlara.
3.AYAK: Arapların şartlı yarışında önceliği Özoyuncu'ya veriyorum. Rakip yazmak isteyenlere Ağamsın ve Güneşin Gülü'nü öneririm.
4.AYAK: Grup 3 "ADANA" koşusunda Akyaka, Cevher ve Mega Star arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: İlk kez koşacak tayların yarışında Neurosurgeon, The Last Dance, İştar ve Oğlum Doruk öne çıkıyor. Yeri olanlar diğer 2 tayı da işaretlesin.
6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda Basralı, Lady Pia ve The Best Of Time birincilik adaylarım.

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