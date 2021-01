1.AYAK: İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Coldgray, Patlıcan, Magic Apple, Ganymede, Captain The Sea ve Goldblue birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Maya Hanım, Çiğdem, Magic Star, Beautifil House ve Şahgaga öne çıkan taylar. Gumar ve Key To Victory yeri olanlara.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların "satış 1" koşusunda Semele ve Mryscan ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Arapların uzun mesafeli 17 handikap yarışında Pıtır, Aşık Bey ve Frenkli Ateşi arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: 5 şartlı yarışta uygun bir grup bulan Aksakallı birinciliğe uzanabilir. Blackball ve Avukat'ı rakip yazmayı düşünenlere önerırım.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Pride Of Turks, Silent Rain, Masalk Perisi ve Öykü Sultan daha şanslı taylar.