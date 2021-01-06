  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Orhunkaan
Orhunkaan ERGUN ONARIR Orhunkaan ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.01.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Esennur, Özgürkafkas, Türksoylu ve Atçı Yılmaz birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Gianguir, Le Gor, Peekaboo, Regamour, Goldenpass ve Derin Diyar öncelikli isimler. Senera Acero ve Bu Da Bator yeri olanlara.
3.AYAK: "Mehmet Akar" koşusunda Magnum Opus ve Rampage birlikte düşünülmeli.
4.AYAK: Tayların 14 handikap yarışında Kocavezir, Tough, Silver Orbit, Brother Lion ve Passion Runner birincilik adaylarım.
5.AYAK: Arapların orta mesafe 15 handikap yarışını formunu geliştiren Orhunkaan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Arapların uzun mesafeli kapanış koşusunda Çelikman, Bir Ömür ve Arısan öne çıkan isimler. Hergele sürprizde.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI