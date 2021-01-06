1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Esennur, Özgürkafkas, Türksoylu ve Atçı Yılmaz birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Gianguir, Le Gor, Peekaboo, Regamour, Goldenpass ve Derin Diyar öncelikli isimler. Senera Acero ve Bu Da Bator yeri olanlara.

3.AYAK: "Mehmet Akar" koşusunda Magnum Opus ve Rampage birlikte düşünülmeli.

4.AYAK: Tayların 14 handikap yarışında Kocavezir, Tough, Silver Orbit, Brother Lion ve Passion Runner birincilik adaylarım.

5.AYAK: Arapların orta mesafe 15 handikap yarışını formunu geliştiren Orhunkaan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Arapların uzun mesafeli kapanış koşusunda Çelikman, Bir Ömür ve Arısan öne çıkan isimler. Hergele sürprizde.