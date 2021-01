Like The Stars

1.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Yarımada, Gürdenli, Kışmasalı ve Şifne Efesi öncelikli isimler. İradeliyıldız ve Tekiner yeri olanlara.

2.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap yarışında Uçankaraca, Cesurayak, Atanerhan, Orki, Özçocuk ve Beyhanefe arasında birincilik paylaşılır.

3.AYAK: Açık "Güzel İzmir" koşusunda King Man Go ve Kuzey Yağmuru ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Tayların "Efes" koşusunda sert rakiplerine rağmen önceliği Like The Stars'a veriyorum. Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.

5.AYAK: İlk kez koşacak tayların "Lockton" koşusunda Just Diamond, King Winner ve Dartagnan öne çıkıyor. Sofyalı sürprizde.

6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda Frankestein, Bull Head, Urla Zamanı, King Winner ve Uygur arasında düğüm çözülür.