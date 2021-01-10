  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Like The Stars
Like The Stars ERGUN ONARIR Like The Stars ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.01.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Yarımada, Gürdenli, Kışmasalı ve Şifne Efesi öncelikli isimler. İradeliyıldız ve Tekiner yeri olanlara.
2.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap yarışında Uçankaraca, Cesurayak, Atanerhan, Orki, Özçocuk ve Beyhanefe arasında birincilik paylaşılır.
3.AYAK: Açık "Güzel İzmir" koşusunda King Man Go ve Kuzey Yağmuru ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Tayların "Efes" koşusunda sert rakiplerine rağmen önceliği Like The Stars'a veriyorum. Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.
5.AYAK: İlk kez koşacak tayların "Lockton" koşusunda Just Diamond, King Winner ve Dartagnan öne çıkıyor. Sofyalı sürprizde.
6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda Frankestein, Bull Head, Urla Zamanı, King Winner ve Uygur arasında düğüm çözülür.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI