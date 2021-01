1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap kapışmasında Beşkazalı, Babacandır ve Faranelli öncelikli isimler. Karbatur ve Anıl Abi yeri olanlara.

2.AYAK: "Yonaguska" koşusunda Charming Melody, Vivazoran, Lightning Hawk, Magic Berlin ve Son Derman birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Mavra, Romanolur ve Lokum Oğlu öne çıkıyor. Duman ve Sakalaydın geniş oynayanlara.

4.AYAK: "Ali Akşit" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Sülünbike'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta King The Glorious, Overlord, New World ve The Rebel Knight kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda Cibo Han, Siempre Ganador, Comenchero ve Mirahor arasında düğüm çözülür.