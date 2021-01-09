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Anasayfa Yazarlar Sülünbike tek
Sülünbike tek ERGUN ONARIR Sülünbike tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.01.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap kapışmasında Beşkazalı, Babacandır ve Faranelli öncelikli isimler. Karbatur ve Anıl Abi yeri olanlara.
2.AYAK: "Yonaguska" koşusunda Charming Melody, Vivazoran, Lightning Hawk, Magic Berlin ve Son Derman birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Mavra, Romanolur ve Lokum Oğlu öne çıkıyor. Duman ve Sakalaydın geniş oynayanlara.
4.AYAK: "Ali Akşit" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Sülünbike'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta King The Glorious, Overlord, New World ve The Rebel Knight kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda Cibo Han, Siempre Ganador, Comenchero ve Mirahor arasında düğüm çözülür.

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