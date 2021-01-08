1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap kapışmasında Kayakule, Nadidegül, Günbilen, Polatlı Gülü, Beatris ve Şifne Kızı öne çıkan isimler.

Tumbul Tay sürprizde.

2.AYAK: Arapların "satış 1" koşusunda Fordta Tek, Turbocu, Nehirinoğlu ve Kainatım arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Uzun mesafeli 5 şartlı yarışı formunu üst düzyen Utkunun Oğlu'nun kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Grup 3 "Babasaad" koşusunda ilk şansı Bestekar'a veriyorum.

Sert rakip olan Kardeşcan da kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Tayların 14 handikap yarışı denk güçlerin kapışması şeklinde geçecek. Başta İzmirin Dağları ve King Tamer olmak üzere bu ayak kapatılmalı.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusunda Mystic Green, Banes ve Race Channel öncelikli isimler. Gypsy Girl yeri olanlarca düşünülmeli.