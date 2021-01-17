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Anasayfa Yazarlar Son ayak tek
Son ayak tek ERGUN ONARIR Son ayak tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.01.2021, 00:00

1.AYAK: Uzun mesafeli maiden yarışta Torokovic, Koç Volkan, Tunç Star ve Original birinciliğe daha yakın taylar. Şahgaga sürprizde düşünülmeli.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap kapışmasında Gölge Kral, Kuldostu, Son Mahsül, Özüdoğru ve Akkuşbey arasında birincilik düğümü çözülür.
3.AYAK: Kısrakların uzundaki 15 handikap yarışında Pişkin Kız, Kuğu Güzeli, Fatihingülü ve Ateşadası öncelikli isimler. Beatris yeri olanlara.
4.AYAK: Arapların "Kordon" koşusunda Pıtır, Onarbey ve Tuncer arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
5.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında Baydöker, Congenial Son ve Darkholm öne çıkıyor. Criminal ve King Winner geniş oynayanlara.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen King Of İstanbul birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

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