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Anasayfa Yazarlar El Nino şanslı
El Nino şanslı ERGUN ONARIR El Nino şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.01.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların 14 handikap yarışı çekişmeli geçmeye aday. Abher, Tövbekar, Destroyer, Rüzgarberk ve Takiefe birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Kısraklareın maiden yarışında Harlak, Elitcan ve Eylül Zamanı öncelikli isimler. Daraba ve Arslan Kraliçe yeri olanlarca incelenmeli.
3.AYAK: Orta mesafe 4 şartlı yarışta Bütünay, Ayduru, My Sultan ve eküri destekli Haskaraca arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: "Francesco Sponza" koşusunu El Nino'nun kazanmasını bekliyorum.
Rakip yazmak isteyenlere Kuru Soğan'ı öneririm.
5.AYAK: Tayların satış 2 koşusunda Maya Hanım ve Rüzgar Çocuk birincilikte söz sahibi isimler.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin uzun mesafe yarışında Victorina, Gypsy Girl, Komshu, Jessamine, Firdes Tay ve Serpinti arasında düğüm çözülür.

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