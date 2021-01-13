1.AYAK: "Mehmet Anuş Sel" koşusunda Green Shadow, Yamanbey, Azmantor, Lion Of Babylon ve Maicon arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzun mesafe 3 şartlı yarışında Yükselabi, Dedem Ahmet, Aynalıçarşı ve Baba Özeser kapışması yaşanacak.

3.AYAK: Kısrakların maiden yarışında Neniş ve Ardaboyu öne çıkan isimler.

Defnegül yeri olanlarca düşünülmeli.

4.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında My Billionaire, Winner Man ve Starry Night arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: Tayların uzun mesafe 14 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Opera'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanış koşusunu kalabalık tutalım. Fırtınakasım, Arapoviç, Gubaz, Bir Ömür, Yarissa ve Singapur çekişmesine Aydere Ağası ve Alsancaklı da katılabilir.