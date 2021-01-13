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Opera şanslı ERGUN ONARIR Opera şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.01.2021, 00:00

1.AYAK: "Mehmet Anuş Sel" koşusunda Green Shadow, Yamanbey, Azmantor, Lion Of Babylon ve Maicon arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzun mesafe 3 şartlı yarışında Yükselabi, Dedem Ahmet, Aynalıçarşı ve Baba Özeser kapışması yaşanacak.
3.AYAK: Kısrakların maiden yarışında Neniş ve Ardaboyu öne çıkan isimler.
Defnegül yeri olanlarca düşünülmeli.
4.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında My Billionaire, Winner Man ve Starry Night arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: Tayların uzun mesafe 14 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Opera'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanış koşusunu kalabalık tutalım. Fırtınakasım, Arapoviç, Gubaz, Bir Ömür, Yarissa ve Singapur çekişmesine Aydere Ağası ve Alsancaklı da katılabilir.

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