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Anasayfa Yazarlar Mor Yağmur tek
Mor Yağmur tek ERGUN ONARIR Mor Yağmur tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.01.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 17 handikap yarışında Gray Wolf, Lord Of Time, Tek Dadaş, Çınar Bey ve Neos öncelikli isimler.
Speed Force sürpriz.
2.AYAK: Maiden yarışta Ertürker, Gülbaba ve Oğlumcako öne çıkan taylar.
Karaer yeri olanlarca işaretlenmeli.
3.AYAK: Arapların 14 handikap yarışında formunu geliştiren Mor Yağmur birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlara tek yazılabilir.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Kocaoğlan, Deniz Kurdu, Chris Bey ve Ahmet Ali arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Paris Beyi, Siyahüzüm, Kanmantay ve Tumbul Hüseyin birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki satış 1 koşusunda Sideli, Spring Break ve Son Of Yavuz birincilik adaylarım.

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