1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 17 handikap yarışında Gray Wolf, Lord Of Time, Tek Dadaş, Çınar Bey ve Neos öncelikli isimler.

Speed Force sürpriz.

2.AYAK: Maiden yarışta Ertürker, Gülbaba ve Oğlumcako öne çıkan taylar.

Karaer yeri olanlarca işaretlenmeli.

3.AYAK: Arapların 14 handikap yarışında formunu geliştiren Mor Yağmur birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlara tek yazılabilir.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Kocaoğlan, Deniz Kurdu, Chris Bey ve Ahmet Ali arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Paris Beyi, Siyahüzüm, Kanmantay ve Tumbul Hüseyin birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki satış 1 koşusunda Sideli, Spring Break ve Son Of Yavuz birincilik adaylarım.