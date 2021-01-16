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Anasayfa Yazarlar Cerensel tek
Cerensel tek ERGUN ONARIR Cerensel tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.01.2021, 00:00

1.AYAK: Kısrakların kısa vade yarışında İdilkız, Hilaleda, Gurbet Ateşi, Romanolur ve Gökçe Hatun öncelikli isimler.Sinoplu Merve ve Günbike yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 21 handikap çekişmesinde Handsome Hero, Volta, Wind Blast ve Spark Racer öne çıkıyor.
Zlatibor ve Charlatan geniş oynayanlara.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Havzalı, Kral Abuzer, Karakaplı ve Es Esmerim arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Dişi tayların 14 handikap kapışmasında Miss Akasya, Pina Colada ve Passion Runner arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
5.AYAK: Maiden satış koşusunda The Best Defne, The Fire Girl ve Duty Beauty öncelikle kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Kapanıştaki yamaklara ait 3 şartlı yarışı formunu geliştiren Cerensel'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

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