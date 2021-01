1.AYAK: Kısrakların kısa vade yarışında İdilkız, Hilaleda, Gurbet Ateşi, Romanolur ve Gökçe Hatun öncelikli isimler.Sinoplu Merve ve Günbike yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 21 handikap çekişmesinde Handsome Hero, Volta, Wind Blast ve Spark Racer öne çıkıyor.

Zlatibor ve Charlatan geniş oynayanlara.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Havzalı, Kral Abuzer, Karakaplı ve Es Esmerim arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: Dişi tayların 14 handikap kapışmasında Miss Akasya, Pina Colada ve Passion Runner arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

5.AYAK: Maiden satış koşusunda The Best Defne, The Fire Girl ve Duty Beauty öncelikle kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Kapanıştaki yamaklara ait 3 şartlı yarışı formunu geliştiren Cerensel'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.