1.AYAK: Arapların 14 handikap kapışmasında Çok Yakın, Badinhan, Hanım Sultan, Takdirkar ve Karaşövalye öncelikli isimler.

Şanslı Kafkas yeri olanlara.

2.AYAK: Maiden yarışta Balkanağası, Alserdil, Çakmaktası ve Şanarhan ilk birinciliklerini kovalayan isimler.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışını istim üstündeki Eminadam'ın kazanmasını bekliyorum.

Kuponlara tek yazılabilir.

4.AYAK: Arapların "Serhanbey" koşusunda ilk şansı Selkut'a veriyorum. Egeberk ve Çaltepe de kazanırsa sürpriz sayılmamalı.

5.AYAK: Dişilerin 14 handikap yarışında Angel Pearl, Miss Arya ve Maden Dumanı birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki 2 şartlı yarışta Büyük Ajiba, Balyeci Salih, Fair Max ve Bennato öne çıkan isimler. Ocius, Angry Bull, Dark Master ve Kızgun Adam daha sonra.