1.AYAK: Arapların 14 handikap kapışmasında Çok Yakın, Badinhan, Hanım Sultan, Takdirkar ve Karaşövalye öncelikli isimler.
Şanslı Kafkas yeri olanlara.
2.AYAK: Maiden yarışta Balkanağası, Alserdil, Çakmaktası ve Şanarhan ilk birinciliklerini kovalayan isimler.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışını istim üstündeki Eminadam'ın kazanmasını bekliyorum.
Kuponlara tek yazılabilir.
4.AYAK: Arapların "Serhanbey" koşusunda ilk şansı Selkut'a veriyorum. Egeberk ve Çaltepe de kazanırsa sürpriz sayılmamalı.
5.AYAK: Dişilerin 14 handikap yarışında Angel Pearl, Miss Arya ve Maden Dumanı birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki 2 şartlı yarışta Büyük Ajiba, Balyeci Salih, Fair Max ve Bennato öne çıkan isimler. Ocius, Angry Bull, Dark Master ve Kızgun Adam daha sonra.