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Kayasel şanslı ERGUN ONARIR Kayasel şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.01.2021, 00:00

1.AYAK: Satış 2 koşusunda Soul Of Nyx, Cro Magnon ve Caymaz öne çıkan taylar. Infinite Speed ve Almira Linda yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe handikap kapışmasında Kuanpo, Deep Rise, Pericles, Leopon ve Attendo Wind öncelikli isimler.
Tavlu sürprizde.
3.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Distinction, Fullmoon, End Of Trouble ve Milochka birincilik mücadelesi verecek taylar.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların kısa vade yarışında formunu üst düzeye taşıyan Kayasel'den başarı bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Orta mesafe 3 şartlı yarışta Humbara, Obrada, Karaderviş ve No Way Out arasında kazanan nelirlenir.
6.AYAK: Bölünen maiden yarışta Another Touch, Island Rose ve Burla birincilikte söz sahibi olmak isteyen taylar.

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