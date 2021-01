1.AYAK: Satış 2 koşusunda Soul Of Nyx, Cro Magnon ve Caymaz öne çıkan taylar. Infinite Speed ve Almira Linda yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe handikap kapışmasında Kuanpo, Deep Rise, Pericles, Leopon ve Attendo Wind öncelikli isimler.

Tavlu sürprizde.

3.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Distinction, Fullmoon, End Of Trouble ve Milochka birincilik mücadelesi verecek taylar.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların kısa vade yarışında formunu üst düzeye taşıyan Kayasel'den başarı bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Orta mesafe 3 şartlı yarışta Humbara, Obrada, Karaderviş ve No Way Out arasında kazanan nelirlenir.

6.AYAK: Bölünen maiden yarışta Another Touch, Island Rose ve Burla birincilikte söz sahibi olmak isteyen taylar.