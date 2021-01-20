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Anasayfa Yazarlar Bana Müsade
Bana Müsade ERGUN ONARIR Bana Müsade ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.01.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışında Peekabo, Kara Yaşar, Josephine ve Derin Diyar öncelikli isimler. Happy Time, Cibo Han ve Maicon yeri olanlara.
2.AYAK: Maiden yarışta Ezer Geçer, Run.Of Darkness, Haluk Han ve Boubi birincilik mücadelesi verecek taylar.
3.AYAK: Kısrakların orta mesafe 4 şartlı yarışında Black Grape, Karaçulha ve Ilsum öne çıkan isimler.
4.AYAK: Uzun mesafeli 4 şartlı yarışta Agera, Spread The Joy, Baybaşkan, Hodor ve Grey Cloud çekişmesine Aly Wins de katılabilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Litecoin, Ontario ve Black Rock rakiplerine oranla birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Arapların uzun mesafeli 15 handikap yarışını formunu geliştiren Bama Müsade'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

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