1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Ertürker, Oğuz Şah, Salih Dayı, Tumbul Hüseyin, Daraba ve Dimaskaya birincilik adaylarım.

2.AYAK: Arapların satış 1 koşusunda Ünalamca, Ovakaya, Nehirinoğlu, Rodriguez ve Gençberk arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışta idman pistinde formunu geliştirdiği gözlenen My Sultan favorim. Riski sevenler tek yazsın!

4.AYAK: Dişi İngilizlerin "Hüseyin Özsakallı" koşusunda Queen Of Proti ve Princess Di ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta kıpırdayan Siyahüzüm ve Gülbaba çekişmesi kazananı belirler.

6.AYAK: Kapanıştaki şartlı yarışı kalabalaık tutalım. Dombra, Captain Of The Sea, Go For The After, Goldblue, Urla Zamanı ve Lion Flag şanslı isimler.