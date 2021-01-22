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Anasayfa Yazarlar My Sultan şanslı
My Sultan şanslı ERGUN ONARIR My Sultan şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.01.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Ertürker, Oğuz Şah, Salih Dayı, Tumbul Hüseyin, Daraba ve Dimaskaya birincilik adaylarım.
2.AYAK: Arapların satış 1 koşusunda Ünalamca, Ovakaya, Nehirinoğlu, Rodriguez ve Gençberk arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışta idman pistinde formunu geliştirdiği gözlenen My Sultan favorim. Riski sevenler tek yazsın!
4.AYAK: Dişi İngilizlerin "Hüseyin Özsakallı" koşusunda Queen Of Proti ve Princess Di ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta kıpırdayan Siyahüzüm ve Gülbaba çekişmesi kazananı belirler.
6.AYAK: Kapanıştaki şartlı yarışı kalabalaık tutalım. Dombra, Captain Of The Sea, Go For The After, Goldblue, Urla Zamanı ve Lion Flag şanslı isimler.

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