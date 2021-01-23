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Anasayfa Yazarlar Haşim Oğlu tek
Haşim Oğlu tek ERGUN ONARIR Haşim Oğlu tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.01.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 21 handikap yarışında Yetim Ali, Büyük Atlı, Özgünstone ve Çelikman öncelikli isimler.
Acıdilli Fatih sürpriz.
2.AYAK: Maiden satış koşusunda Kondubeyi, Kayıp Elmas, Hat Sabırlı, Kara Talip, Şanverdi ve Belinay Sultan kapışması yaşanacak.
3.AYAK: Kısrakların orta mesafe 15 handikap kapışmasında Subike, Bonjour El Samawi ve Petekkan öne çıkıyor.
It May Rain daha sonra.
4.AYAK: 3 şartlı yarışta Bay Emir ve Duman ayrımsız kuponlarda yer almalı. Sakalaydın yeri olanlarca işaretlenmeli.
5.AYAK: Bölünen maiden satış koşusunda birincilikle tanışmayı özleyen Haşim Oğlu öne çıkıyor. Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusunda Girl Gone Bad, Ark Royal, Ananiashvili, Queen Lily ve Heva arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

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