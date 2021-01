1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 21 handikap yarışında Yetim Ali, Büyük Atlı, Özgünstone ve Çelikman öncelikli isimler.

Acıdilli Fatih sürpriz.

2.AYAK: Maiden satış koşusunda Kondubeyi, Kayıp Elmas, Hat Sabırlı, Kara Talip, Şanverdi ve Belinay Sultan kapışması yaşanacak.

3.AYAK: Kısrakların orta mesafe 15 handikap kapışmasında Subike, Bonjour El Samawi ve Petekkan öne çıkıyor.

It May Rain daha sonra.

4.AYAK: 3 şartlı yarışta Bay Emir ve Duman ayrımsız kuponlarda yer almalı. Sakalaydın yeri olanlarca işaretlenmeli.

5.AYAK: Bölünen maiden satış koşusunda birincilikle tanışmayı özleyen Haşim Oğlu öne çıkıyor. Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusunda Girl Gone Bad, Ark Royal, Ananiashvili, Queen Lily ve Heva arasında bu yarışın kaderi şekillenir.